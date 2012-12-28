20 лет строгого режима получил 50-летний липчанин за совращение несовершеннолетних и распространении порнографии
Девятилетнего мальчика по пути в школу укусила собака: её хозяин выплатит 20 000 рублей
Суд взыскал с хозяина покусавшей ребёнка собаки компенсацию морального вреда.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, утром 12 марта этого года 9-летний мальчик шёл в школу в селе Калинино и его укусила за локоть собака.
Владелец собаки был подвергнут административному наказанию — его оштрафовали на 1000 рублей. Но прокурор района также потребовал взыскать в пользу ребёнка компенсацию морального вреда в 40 000 рублей. Суд вдвое снизил эту сумму, так как как владелец собаки признал факт укуса, пытался загладить вину и принести извинения.
