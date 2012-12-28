На 104-м году жизни умерла Почетный гражданин Липецка Генриэтта Буева

31 мая Почетному гражданину Липецка Генриэтте Буевой исполнилось 103 года. А сегодня она умерла.Генриэтта Буева была фронтовой медсестрой, встретившей Победу в Чехословакии. После войны она более 45 лет отдала заводу «Свободный Сокол». Была Почетным донором СССР. Воспитала троих детей, четырех внуков и помогала растить правнуковГенриэтта Буева родилась в 1922 году в Азове. Необычное имя получила от отца, военного врача, служившего на Севере, — в честь острова Генриэтты в Восточно-Сибирском море.В 1943 году, сразу после окончания медицинских курсов, ушла на фронт. Работала медсестрой во 2-ом хирургическом военно-полевом госпитале 2-го Белорусского фронта. Спасала жизни солдат не только как медсестра, но и как донор. С госпиталем прошла пол-Европы: Болгарию, Югославию, Венгрию, Румынию, Австрию, Чехословакию. Известие о Победе встретила в Брно. Здесь же познакомилась с будущим мужем Николаем, который в 1946 году привез ее в Липецк.В Липецке Генриэтту Буеву знали как талантливого химика лаборатории завода «Свободный Сокол», донора и активного общественного работника — много лет в составе Совета ветеранов она уделяла патриотическому воспитанию молодёжи.Генриэтта Буева награждена Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Германией», знаком «Почетный донор СССР» и другими наградами. Имеет звание «Почетный гражданин города Липецка» и «Липчанка года-2016».