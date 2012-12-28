Главный тренер «Спартака» не смог объяснить поведение фанатов, а Бугаков не согласен, что выставил «второй состав»
Послематчевая пресс-конференция главных тренеров.
- Не могу ничего сказать на этот счёт. Я был погружён в игру и не обращал внимания, что кричат. Я этого даже не слышал, - сделал сокерфейс наставник. Что не помешало ему чуть раньше чуть ли не спеть ассану фанатам.
- Как всегда, наши болельщики самые лучшие. Благодарю их за поддержку, за такую активность. Это наш 12-й игрок, придаёт нам импульс, силу, веру друг в друга, - здесь тренер, видимо, «всё расслышал».
По игре Пилипко сказал:
- Липецк больше контролировал мяч, был активнее. Многое из того, что задумали, у нас не получалось. Но перестроились по ходу игры. Поймали соперника на двух быстрых атаках, и затем уже играли по счёту.
Спросили у тренера и про историю с экс-форвардом «Металлурга» Ильёй Глебовым, который летом собрался переходить в «Спартак» и даже сыграл за «красно-белых» в контрольном матче против «Металлурга», в котором отметился голом и результативной передачей. А потом оказался в «Рубине» из Ялты.
Главный тренер липчан Дмитрий Бугаков не согласился, что на кубковый он выставил «второй состав».
Я не сказал бы, что резервный. Бушуев у нас играл в стартовом составе, Елизаров играл в стартовом составе, Данилов играл в стартовом составе. Единственное, у кого не было практики игры с первых минут, это у Александра Бурыкина. Но считаю, что и он сыграл достойно. Каждый из этих игроков имеет право претендовать на место в составе. Дальнейшее будет зависеть только от их работы на тренировках и от действий в официальных матчах.
Комментарий Бугакова по игре
- В первом тайме владели территориальным преимуществом. Создали не так много моментов, а соперник воспользовался нашей ошибкой. Убежали в быструю атаку, забили. Во второй половине наше преимущество было ещё более ощутимым. Да, пропустили красивейший гол в исполнении игрока тамбовчан. Но создали несколько неплохих голевых моментов, правда, не смогли добиться успеха. Хочу поздравить хозяев с победой и пожелать им успеха в дальнейших стадиях Кубка.
Полностью ответы тренеров в видеофайлах.
Фото Михаила Капитонова
