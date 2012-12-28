Главный тренер «Спартака» не смог объяснить поведение фанатов, а Бугаков не согласен, что выставил «второй состав»

Послематчевая пресс-конференция главных тренеров.

Спросили у тренера и про историю с экс-форвардом «Металлурга» Ильёй Глебовым, который летом собрался переходить в «Спартак» и даже сыграл за «красно-белых» в контрольном матче против «Металлурга», в котором отметился голом и результативной передачей. А потом оказался в «Рубине» из Ялты.







Полностью ответы тренеров в видеофайлах.







Фото Михаила Капитонова

Главный тренер тамбовского «Спартака» Михаил Пилипко не сумел объяснить поведение своих болельщиков, кричавших оскорбительные речёвки в адрес «Металлурга» на матче Кубка россии.- Не могу ничего сказать на этот счёт. Я был погружён в игру и не обращал внимания, что кричат. Я этого даже не слышал, - сделал сокерфейс наставник. Что не помешало ему чуть раньше чуть ли не спеть ассану фанатам.- Как всегда, наши болельщики самые лучшие. Благодарю их за поддержку, за такую активность. Это наш 12-й игрок, придаёт нам импульс, силу, веру друг в друга, - здесь тренер, видимо, «всё расслышал».По игре Пилипко сказал:- Липецк больше контролировал мяч, был активнее. Многое из того, что задумали, у нас не получалось. Но перестроились по ходу игры. Поймали соперника на двух быстрых атаках, и затем уже играли по счёту.- К сожалению, не договорились с ним по условиям. По игре он нас устраивал. Мы ему сделали предложение, предложили контракт. Он взял время на размышления, потом отказался - говорю, как есть. Мы взяли на его позицию другого игрока, держали того в уме. Потом Глебов вернулся к нашему варианту, но было уже поздно, у нас не было места.Главный тренер липчан Дмитрий Бугаков не согласился, что на кубковый он выставил «второй состав».Я не сказал бы, что резервный. Бушуев у нас играл в стартовом составе, Елизаров играл в стартовом составе, Данилов играл в стартовом составе. Единственное, у кого не было практики игры с первых минут, это у Александра Бурыкина. Но считаю, что и он сыграл достойно. Каждый из этих игроков имеет право претендовать на место в составе. Дальнейшее будет зависеть только от их работы на тренировках и от действий в официальных матчах.Комментарий Бугакова по игре- В первом тайме владели территориальным преимуществом. Создали не так много моментов, а соперник воспользовался нашей ошибкой. Убежали в быструю атаку, забили. Во второй половине наше преимущество было ещё более ощутимым. Да, пропустили красивейший гол в исполнении игрока тамбовчан. Но создали несколько неплохих голевых моментов, правда, не смогли добиться успеха. Хочу поздравить хозяев с победой и пожелать им успеха в дальнейших стадиях Кубка.