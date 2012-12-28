Статистика: в июле подешевели картофель и яйца, подорожали мясо и общепит

Инфляция в Липецкой области в июле составила 0,4% (на фоне индексации стоимости услуг ЖКХ) после 0,14% в июне, сообщает Липецкстат. В целом за январь-июль 2025 года потребительские цены в регионе выросли на 4,52%, что чуть выше среднероссийского показателя (4,36%).



Продовольственные товары в июле снизились в цене на 0,69% (по сравнению с декабрем 2024 года — поднялись в цене на 4,18%). В том числе плодоовощная продукция подешевела в июле на 12%: картофель стал дешевле на 38%, овощи — на 16%, фрукты и цитрусовые — на 1%. Яйца подешевели на 9%, макаронные и крупяные изделия, фруктово-ягодные консервы — на 1%. Вместе с тем выросли цены на копченые продукты из мяса птицы, мясные полуфабрикаты, хлеб и хлебобулочные изделия, мясные субпродукты, кофе, мясо животных — на 2-3%, рыбопродукты, безалкогольные напитки, молоко и молочную продукцию, варенье, джем, повидло, мед, мясо птицы, — на 1%, кондитерские изделия, муку — на 0,5%. Алкогольные напитки стали дороже — на 1%, общественное питание — на 2%.Непродовольственные товары в прошлом месяце подорожали на 0,02% (в сопоставлении с началом года цены оказались выше на 2,2%). Повысились цены на тарированный цемент — на 4%, игрушки, медицинские, парфюмерно-косметические товары, фарфоро-фаянсовую посуду, автомобильный бензин — на 1%, предметы садоводства — на 0,5%. Вместе с тем электротовары и другие бытовые приборы, телерадиотовары подешевели на 2%, галантерейные изделия, персональные компьютеры, средства связи, ювелирные изделия, инструменты и оборудование, легковые автомобили — на 1%.Услуги в июле стали дороже на 2,64%, по сравнению с декабрем 2024 года — на 8,16%. На удорожание услуг заметно повлияло повышение цен (тарифов) на коммунальные услуги — в целом на 12%. Так стоимость 1 Гкал на отопление возросла на 14%, плата за горячее водоснабжение, тарифы на электроэнергию, на водоотведение — на 13%, плата за обращение с твердыми коммунальными отходами — на 12%, за сетевой газ — на 10%, тарифы на холодное водоснабжение – на 8%. Кроме того оплата проезда в такси подорожала на 4%, услуги по обслуживанию транспортных средств – на 3%, услуги страхования — на 2%, услуги гостиниц, медицинские, парикмахерских, банков – на 1%, услуги фотоателье — на 0,5%. Одновременно с этим стали дешевле услуги в сфере зарубежного туризма — на 6%, экскурсионные услуги — на 3%, стоимость проезда в различных типах вагонов поездов дальнего следования — на 0,5%.