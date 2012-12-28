26-летний ельчанин украл колёса и аккумуляторы на 130 000 рублей

Сломав замок, он проник на огороженную территорию.

В августе в Ельце 45-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о краже четырёх автомобильных колёс и трёх аккумуляторов на общую сумму 130 000 рублей.«По подозрению в краже задержан 26-летний житель Ельца. Сломав запирающее устройство, он проник на огороженную территорию, откуда похитил колёса и аккумуляторы. Колёса он оставил себе, а аккумуляторные батареи сдал в скупку за 2000 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.