Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Обижавших пенсионерок девочек нашли – с ними работают следователи
Происшествия
Водитель бешеной «Приоры» задержан
Общество
Из-за текущей канализации липчане периодически остаются без света, воды и интернета
Общество
Капремонт улицы Советской отменяется
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: «чёрные риелторы», бешеная «Приора» и в центре города вырублен лес
Общество
Липецкого врача обвиняют в продаже больничных и справок об инвалидности
Происшествия
«Мосфильм» отсудил у липчанина за цитаты из фильма на майках 20 000 рублей
Общество
Сегодня в Липецке: выжить после отпуска, где искать работу мечты с самой высокой зарплатой в городе
Общество
С доставившего груз на склад «Вайлдберриз» досрочно липецкого перевозчика требуют 680 000 рублей
Общество
Читать все
Липецкого врача обвиняют в продаже больничных и справок об инвалидности
Происшествия
16-летний парень прокатил друзей на капоте и двери: на него составили четыре протокола
Происшествия
78-летний липчанин перевёл мошенникам 2,1 миллиона рублей
Происшествия
С доставившего груз на склад «Вайлдберриз» досрочно липецкого перевозчика требуют 680 000 рублей
Общество
Ремонт самой старой школы Липецка подорожал на 200 миллионов рублей
Общество
Электровелосипед столкнулся с автомобилем: велосипедист госпитализирован
Происшествия
24-летний липчанин брал в аренду приставки и не возвращал: ему грозит до пяти лет колонии
Происшествия
26-летний ельчанин украл колёса и аккумуляторы на 130 000 рублей
Происшествия
Гинекологи удалили липчанке пятикилограммовую опухоль
Здоровье
Цены в июле выросли на 0,4% к июню
Экономика
Читать все
Происшествия
241
57 минут назад
3

26-летний ельчанин украл колёса и аккумуляторы на 130 000 рублей

Сломав замок, он проник на огороженную территорию.

В августе в Ельце 45-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о краже четырёх автомобильных колёс и трёх аккумуляторов на общую сумму 130 000 рублей.

«По подозрению в краже задержан 26-летний житель Ельца. Сломав запирающее устройство, он проник на огороженную территорию, откуда похитил колёса и аккумуляторы. Колёса он оставил себе, а аккумуляторные батареи сдал в скупку за 2000 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
кража
0
0
0
2
4

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
эх
27 минут назад
с такими ценниками то ли еще будет, жрать то всем охота
Ответить
Вика
5 минут назад
Нормальные ценники. За дешёвой икрой летите в Магадан.
Ответить
Вопрос?
28 минут назад
Великие деньги...
Ответить
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить