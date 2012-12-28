Сегодня в Липецке: выжить после отпуска, где искать работу мечты с самой высокой зарплатой в городе
Происшествия
сегодня, 11:26
24-летний липчанин брал в аренду приставки и не возвращал: ему грозит до пяти лет колонии
Общая сумма ущерба превысила 84 000 рублей.
— По версии следствия, в марте этого года ранее судимый за кражи мужчина, не имея постоянного источника доходов, нашёл в интернете объявление о посуточной сдаче в аренду игровых консолей и дополнительного оборудования для них. Мужчина заключил договор на передачу ему в аренду игровых устройств, а саму технику боле чем на 54 000 рублей потом продал. Уже через месяц — в апреле он повторил это уже с другим сдающим в аренду приставки липчанином — во втором случае ущерб превысил 30 000 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Теперь 24-летнему мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
