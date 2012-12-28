Сегодня в Липецке: в главном соборе выставили редкую икону, липчане поддерживают введение единой школьной формы
Севший за руль под наркотиками водитель «Форда» снова оштрафован
За два дня липчанин трижды попался за рулём в состоянии наркотического опьянения.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 28 мая в районе улицы Московской мужчину, который управлял автомобилем «Форд Фокус», остановил наряд ДПС. При проверке у водителя было установлено наркотическое опьянение, вызванное тетрагидроканнабинолами и их производными, флуоксетином, сульпиридом.
Причём оказалось, что этот мужчина за два дня — 27 и 28 мая трижды попался за рулём в состоянии наркотического опьянения, из которых два раза он также отказался от медосвидетельствования. Утром 27 мая автомобиль «Форд Фокус» был в районе той же улицы Московской. Полицейские, заметив странное поведение водителя, предложили ему пройти медицинское освидетельствование, от которого он отказался. На следующее утро ситуация повторилась в том же месте. На этот раз внимание инспекторов привлекло резкое изменение цвета лица водителя. Ему снова было предложено пройти медицинское освидетельствование, и он вновь отказался. В тот же день он был во второй раз остановлен сотрудниками ДПС в районе улицы Московской. Инспектор провел проверку на состояние опьянения, по результатам которой не было зафиксировано содержание алкоголя. Но нарушитель был направлен на медицинское освидетельствование, которое подтвердило наличие наркотического опьянения.
Ранее постановлениями суда водителю назначены три штрафа по 45 тысяч рублей: по части первой статьи 12.8 — за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и по части первой 12.26 КоАП РФ — невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а всего 135 тысяч рублей. Также липчанин был лишён прав на полтора года.
То есть всего езда под наркотиками обошлась ему в 139 000 рублей.
