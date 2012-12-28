Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке и пяти районах области объявлен красный уровень
Происшествия
Штормовое предупреждение от МЧС: надвигаются гроза с ливнем
Погода в Липецке
В Липецкую область придут дожди и похолодает
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: в главном соборе выставили редкую икону, липчане поддерживают введение единой школьной формы
Общество
Красный уровень в Липецке объявлен снова
Происшествия
18-летний водитель сбил насмерть пешехода на проспекте Победы
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
БПЛА самолетного типа перехвачен над Липецкой областью
Происшествия
В Становом сегодня хоронят погибшего на СВО односельчанина
Общество
Башня свободного падения выросла в будущем парке аттракционов
Общество
Читать все
Четверть жителей Липецкой области получают зарплату выше средней по стране
Экономика
Башня свободного падения выросла в будущем парке аттракционов
Общество
Липецкий зоопарк вновь принимает яблоки
Общество
Запрет на посещение лесов в Липецкой области продлен до 11 сентября
Общество
В Липецкой области от клещей пострадали 5230 человек
Здоровье
Из-за потепления в Липецкой области расплодились ядовитые пауки
Здоровье
Фестиваль «Ладейное поле» собрал более трёх тысяч зрителей
Общество
Севший за руль под наркотиками водитель «Форда» снова оштрафован
Происшествия
За выходные автоинспекторы остановили 15 мотоциклистов без прав
Происшествия
НЛМК перерабатывают деревянные отходы в биоуголь
НЛМК Live
Читать все
Происшествия
84
16 минут назад

Севший за руль под наркотиками водитель «Форда» снова оштрафован

За два дня липчанин трижды попался за рулём в состоянии наркотического опьянения.

41-летнего липчанина оштрафовали на 4000 рублей по части первой статьи 6.9 КоАП РФ — невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он употребил наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 28 мая в районе улицы Московской мужчину, который управлял автомобилем «Форд Фокус», остановил наряд ДПС. При проверке у водителя было установлено наркотическое опьянение, вызванное тетрагидроканнабинолами и их производными, флуоксетином, сульпиридом.

Причём оказалось, что этот мужчина за два дня — 27 и 28 мая трижды попался за рулём в состоянии наркотического опьянения, из которых два раза он также отказался от медосвидетельствования. Утром 27 мая автомобиль «Форд Фокус» был в районе той же улицы Московской. Полицейские, заметив странное поведение водителя, предложили ему пройти медицинское освидетельствование, от которого он отказался. На следующее утро ситуация повторилась в том же месте. На этот раз внимание инспекторов привлекло резкое изменение цвета лица водителя. Ему снова было предложено пройти медицинское освидетельствование, и он вновь отказался. В тот же день он был во второй раз остановлен сотрудниками ДПС в районе улицы Московской. Инспектор провел проверку на состояние опьянения, по результатам которой не было зафиксировано содержание алкоголя. Но нарушитель был направлен на медицинское освидетельствование, которое подтвердило наличие наркотического опьянения.

Ранее постановлениями суда водителю назначены три штрафа по 45 тысяч рублей: по части первой статьи 12.8 — за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и по части первой 12.26 КоАП РФ — невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а всего 135 тысяч рублей. Также липчанин был лишён прав на полтора года.

То есть всего езда под наркотиками обошлась ему в 139 000 рублей.
наркотики
0
0
0
0
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить