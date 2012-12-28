Сегодня в Липецке: в главном соборе выставили редкую икону, липчане поддерживают введение единой школьной формы
Происшествия
сегодня, 09:28
У 41-летнего грязинца нашли 200 граммов марихуаны и кусты конопли
Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
«В феврале этого года в его доме полицейские обнаружили и изъяли различные емкости, в которых было около 200 граммов марихуаны. Наркотики, со слов обвиняемого, предназначалась для личного употребления. Кроме того, полицейскими задокументирован факт культивирования конопли, которое квалифицировано по статье 10.5 КоАП РФ», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.
