Липчанку оштрафовали на 5000 рублей за оскорбление в родительском чате

Женщину привлекли к административной ответственности.

Мировой суд оштрафовал 46-летнюю липчанку на 5000 рублей за оскорбление в родительском чате в мессенджере (по части второй статьи 5.61 КоАП РФ). 12 мая женщина оставила в родительском чате оскорбительное сообщение в адрес другой участницы чата.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, женщина вину не признала и настаивала на том, что неоднократно пыталась связаться с участницей чата по телефону, но не получила ответа. Именно поэтому она допустила нецензурное высказывание в группе, но оно якобы не было адресовано конкретно кому-либо. Также автор обидного сообщения утверждала, что использованное слово является частью литературного языка и не содержит цинизма или негативной оценки личности.Но суд пришёл к другому выводу: слова признали оскорбительными и дающими негативную оценку: сравнение человека с недостойными лицами или с животными является оскорблением. А при размещении их в чате они стали доступны третьим лицам.