18-летней студентке медвуза мошенники позвонили «из Министерства здравоохранения Липецкой области»
Сегодня в Липецке: приметы на Медовый спас и на чьей стороне закон – работника или работодателя?
80-летняя пенсионерка забыла в продуктовой тележке сумку: у неё сразу нашлась новая хозяйка
Происшествия
471
сегодня, 09:32
5
Липчанку оштрафовали на 5000 рублей за оскорбление в родительском чате
Женщину привлекли к административной ответственности.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, женщина вину не признала и настаивала на том, что неоднократно пыталась связаться с участницей чата по телефону, но не получила ответа. Именно поэтому она допустила нецензурное высказывание в группе, но оно якобы не было адресовано конкретно кому-либо. Также автор обидного сообщения утверждала, что использованное слово является частью литературного языка и не содержит цинизма или негативной оценки личности.
Но суд пришёл к другому выводу: слова признали оскорбительными и дающими негативную оценку: сравнение человека с недостойными лицами или с животными является оскорблением. А при размещении их в чате они стали доступны третьим лицам.
0
0
0
1
5
Комментарии (5)