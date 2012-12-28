Все новости
Происшествия
471
сегодня, 09:32
5

Липчанку оштрафовали на 5000 рублей за оскорбление в родительском чате

Женщину привлекли к административной ответственности.

Мировой суд оштрафовал 46-летнюю липчанку на 5000 рублей за оскорбление в родительском чате в мессенджере (по части второй статьи 5.61 КоАП РФ). 12 мая женщина оставила в родительском чате оскорбительное сообщение в адрес другой участницы чата.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, женщина вину не признала и настаивала на том, что неоднократно пыталась связаться с участницей чата по телефону, но не получила ответа. Именно поэтому она допустила нецензурное высказывание в группе, но оно якобы не было адресовано конкретно кому-либо. Также автор обидного сообщения утверждала, что использованное слово является частью литературного языка и не содержит цинизма или негативной оценки личности.

Но суд пришёл к другому выводу: слова признали оскорбительными и дающими негативную оценку: сравнение человека с недостойными лицами или с животными является оскорблением. А при размещении их в чате они стали доступны третьим лицам.
оскорбление
0
0
0
1
5

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
контингент
13 минут назад
хватит сидеть в этих дЭбильных чатов, отупели уже
Ответить
Сергей Б
23 минуты назад
Раз "обиженная" приняла на свой счёт, то, получается, подсознательно себя внутренне олицетворяет с данным словом. Это аксиомы психологии. Пусть "обиженка" "покопается" в себе и поймёт, откуда такие ассоциации.
Ответить
Учитель русского
39 минут назад
А давно у нас в судах филологи работают. "Суд принял решение"... Апелляцию пусть подаёт.
Ответить
Аня
46 минут назад
Т.е. если я своего любимого называю "котёнок" - это оскорбление?
Ответить
Возможно
37 минут назад
Возможно, это оскорбление чувств котёнка. Но литературное слово на "с" не может привести к штрафу. Это бред полный.
Ответить
