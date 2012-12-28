На улице Стаханова черный кот застрял в электрощитке

Его вызволяли спасатели и энергетики.

В Липецке спасли кота, который застрял в электрощите дома №16 по улице Стаханова. Этот случай произошёл ещё 9 августа, а сегодня о чудесной истории спасения рассказала пресс-служба Управления по делам ГО и ЧС Липецка.«Кот сбежал из квартиры на первом этаже и залез в электрощитовую. Хозяин пытался достать питомца самостоятельно, но ничего не вышло. Тогда мужчина обратился за помощью к спасателям. Для безопасного освобождения кота потребовалось вызвать специалистов «Россети»: они обесточили щиток и коммуникации. После этого спасатели аккуратно демонтировали эвакуационный лаз через подвал дома и освободили кота», — сообщили городские спасатели.