«Крайслер» вылетел на встречную полосу улицы Московской после столкновения с «Митсубиси Паджеро»
Сегодня в Липецке: расписание каникул в новом учебном году и липчан заставляют работать бесплатно
Происшествия
сегодня, 11:59
На улице Стаханова черный кот застрял в электрощитке
Его вызволяли спасатели и энергетики.
«Кот сбежал из квартиры на первом этаже и залез в электрощитовую. Хозяин пытался достать питомца самостоятельно, но ничего не вышло. Тогда мужчина обратился за помощью к спасателям. Для безопасного освобождения кота потребовалось вызвать специалистов «Россети»: они обесточили щиток и коммуникации. После этого спасатели аккуратно демонтировали эвакуационный лаз через подвал дома и освободили кота», — сообщили городские спасатели.
