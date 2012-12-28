Все новости
В Липецке началось строительство нового корпуса геронтологического центра
Общество
«Крайслер» вылетел на встречную полосу улицы Московской после столкновения с «Митсубиси Паджеро»
Происшествия
В Становлянском округе похоронили погибшего на СВО местного жителя
Общество
Сегодня в Липецке: расписание каникул в новом учебном году и липчан заставляют работать бесплатно
Общество
В 55 пробах овощей и фруктов обнаружено превышение содержания нитратов
Здоровье
Плата за детские сады в Липецке повысится
Общество
17-летний подросток на электровелосипеде попал под одну машину и отлетел под вторую
Происшествия
Возле областного центра культуры установят памятник Вершинину
Общество
50-летнюю ельчанку обманули мошенники из «домофонной компании»
Происшествия
Липецкая вечЁрка: убежал от инфаркта, повышение платы за детский сад и где посадят деревья
Общество
17-летний подросток на электровелосипеде попал под одну машину и отлетел под вторую
Происшествия
На улице Гагарина будут яблони цвести
Общество
Сегодня в Липецке: расписание каникул в новом учебном году и липчан заставляют работать бесплатно
Общество
Четырёхлетней девочке с шестью пальцами на ноге провели сложнейшую операцию
Здоровье
По поддельным документам на три дома липчанин зарегистрировал 16 человек
Происшествия
На улице Стаханова черный кот застрял в электрощитке
Происшествия
45-летний мотоциклист попал в больницу после столкновения с «Фордом»
Происшествия
Домашний арест Анатолию Емельянову продлили до 8 месяцев
Происшествия
В Липецке буйствует акация
Общество
Липчане хранят на счетах эскроу более 15,5 миллиарда рублей
Экономика
Происшествия
345
сегодня, 11:59
4

На улице Стаханова черный кот застрял в электрощитке

Его вызволяли спасатели и энергетики.

В Липецке спасли кота, который застрял в электрощите  дома №16 по улице Стаханова. Этот случай произошёл ещё 9 августа, а сегодня о чудесной истории спасения рассказала пресс-служба Управления по делам ГО и ЧС Липецка.

«Кот сбежал из квартиры на первом этаже и залез в электрощитовую. Хозяин пытался достать питомца самостоятельно, но ничего не вышло. Тогда мужчина обратился за помощью к спасателям.  Для безопасного освобождения кота потребовалось вызвать специалистов «Россети»: они обесточили щиток и коммуникации. После этого спасатели аккуратно демонтировали эвакуационный лаз через подвал дома и освободили кота», — сообщили городские спасатели.
животные
кошка
кот
0
0
0
8
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Блондинка
9 минут назад
Бедный котик. Хорошо, что всё хорошо закончилось.
Ответить
Лиза
21 минуту назад
Спасибо всем, кто принимал участие в спасении котика.
Ответить
Леша
41 минуту назад
видео не работает
Ответить
Ромео78
50 минут назад
Не будет лазить где не надо...
Ответить
