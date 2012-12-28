Все новости
Происшествия
290
44 минуты назад
5

50-летнюю ельчанку обманули мошенники из «домофонной компании»

Потом к ним присоединились «сотрудники Роскомнадзора, ФСБ и Центробанка».

11 августа в Ельце в полицию обратилась 50-летняя женщина с заявлением о мошенничестве. Как сообщает ОМВД России по городу Ельцу, на мобильный телефон женщине позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником компании по установке и ремонту домофонов. Ельчанке сообщили, что в её доме будут устанавливать новый домофон, и завтра нужно забрать ключи от него. Но перед этим ключи нужно закодировать. Для этого на телефон ельчанки придет SMS-код, который нужно продиктовать. Ельчанка продиктовала код из SMS. Далее девушка потребовала личные данные потерпевшей, но та отказала, закончив при этом разговор.

Примерно через час на телефон женщины поступил звонок от мужчины, который представился сотрудником Роскомнадзора. Он сообщил: до этого звонили мошенники, которые завладели ее данными. И они уже оформили доверенность на имя некого Самонова Дениса Борисовича, который теперь вправе распоряжаться банковскими счетами ельчанки.

Дальше ельчанку напугали ещё больше: она будет обвинена в пособничестве при совершении тяжкого преступления. Чтобы избежать всего этого, «сотрудник Роскомнадзора» перевел женщину на «специалиста ФСБ». А тот в свою очередь объяснил, что если заменить основной счет в Центробанке, то не нужно блокировать все карты. При этом он упомянул, что тот самый Самсонов уже снял со счета женщины 10 000 рублей.

Потом «сотрудник ФСБ» перевел женщину на специалиста финансового отдела Центрального банка России, который перевел все деньги женщины на «безопасный» счет.

Далее «сотрудник Роскомнадзора» рекомендовал действовать по указанию финансового отдела Центоробанка, который прислал уведомление об оплате на 8 199 рублей и переводе всех остальных средств на неизвестный женщине счет.

Ельчанка все сделала как ей рекомендовали. Но потом она что-то заподозрила и поделилась своими сомнениями с «сотрудником Роскомнадзора». Тот быстро свернул разговор и стал прощаться.

В этот же день она подала заявление о мошенничестве в полицию. Всего женщина лишилась 13 217 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части второй 159 УК РФ «Мошенничество».
мошенничество
0
0
0
0
1

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Натали
12 минут назад
Тоже звонили,причем называет имя отчество и адрес.Домофонная компания базу слила?
Ответить
50 лет
22 минуты назад
Ума нет! Зачем вообще брать трубки с незнакомых номеров? Боитесь упустить что-то важное? Если нужно решить вопросы по домофону, банку и т.д. и т.п. сами туда обращайтесь. Все!
Ответить
Болтать
35 минут назад
Поменьше надо с мнимыми чиновниками.Ни один чиновник не будет звонить,запомните это,у них более важная работа...
Ответить
Гость
35 минут назад
Боже, дай людям мозгов
Ответить
САИ
37 минут назад
Столько жуликов развелось! Почему государство ничего не делает?
Ответить
