Дмитрий Бугаков: «Кто из игроков был лучшим на поле? Вся команда «Металлург!»

Один из ближайших матчей нашей команды покажет телеканал «Матч-ТВ».

— В середине первого тайма вы поменяли флангами Гайдука и Бушуева.





— Не хватало активности на флангах, поэтому произвели рокировку, чтобы доставлять обороне соперника больше проблем. Считаю, этот ход себя оправдал. Гайдук вернулся на свой привычный правый фланг, а Диме Бушуеву подсказали, что от него требуется.





— Данилов впервые вышел в стартовом составе и отыграл полный матч. Как оцените его действия?





— В целом Александр провёл хороший матч, не допустил грубых ошибок. Конечно, не обошлось без небольших помарок, но это случается с каждым. Радует, что молодой футболист не боится идти в единоборства и зачастую выигрывает их.





— В следующем туре команду ждёт один из ключевых матчей — против лидера.





— Все матчи важны. Естественно, мы знаем турнирную таблицу, понимаем, что нам нужно ехать в Питер и добывать там очки.





— Александр Кобзев тащит, Денис Сёмин забивает два. На ваш взгляд, кто из них лучше?





— Вся команда «Металлург».





Тренер «Строгино» Сергей Загидуллин сказал:





— Сложно комментировать, 0:3 мы точно не планировали, но удаление и незабитый пенальти, конечно, ключевые моменты, которые сыграли свою роль и повлияли на конечный результат. При счёте 0:2 забивай мы мяч, и остаёмся в игре. А после этого у нас следует удаление и тут, конечно, было тяжело вернуться в игру. Тут же третий мячик и концовка…





— «Строгино» для «Металлурга» — один из самых удобных соперников. Почему?





— «Металлург» — команда с большими традициями, в ней собраны достаточно опытные футболисты, которые могут делать разницу.





Полностью ответы тренеров в видеофайлах

«Металлург» одержал уверенную и красивую победу дома над столичным «Строгино» - 3:0.— Обе команды продемонстрировали качественный футбол с обилием моментов. У нас моментов было больше, поэтому мы заслуженно победили, - сказал после игры главный тренер липчан Дмитрий Бугаков, -. В матчах с другими соперниками мы больше владели мячом, но сегодня этот компонент отступил на второй план. Что касается Сёмина, то если он продолжит забивать в таком темпе, вполне может стать лучшим бомбардиром турнира. Мы только порадуемся за него. Денис пропустил много времени из-за травмы, но поправился, набрал нужные кондиции, на тренировках работает с полой отдачей.«Металлург» вышел на 3-е место и отстаёт от лидера «Динамо» (Санкт-Петербург»)на 4 очка. В следующем туре 16 августа команды как раз встретятся между собой. Затем 19 августа «сталевары» сыграют на Кубок в Тамбове со «Спартаком», причём этот матч в 19615 в прямом эфире на всю страну покажет телеканал «Матч-ТВ». А следующая игра на нашем стадионе с тульский «Арсеналом-2» перенесена на день позже – на воскресенье, 24 августа, начало в 17:00.