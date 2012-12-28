Все новости
Чемпиона мира по кикбоксингу нашли на окраине со смертельными травмами
Спорт
Недалеко от аптеки лежит труп
Происшествия
В Лебедянском районе ищут свидетелей гибели пешехода под колёсами «ВАЗа»
Происшествия
Липецкая вечЁрка: гибель кикбоксера, коммунальный потоп и липчанин отсудил деньги за обучение
Общество
В центральной части Липецка и районе Тракторного отключат холодную воду
Общество
Липчанин привел жену в больницу и сам чуть не умер от инфаркта
Общество
Умершей у аптеки женщине было 77 лет
Происшествия
Дожди и прохлада задерживаются в Липецкой области
Погода в Липецке
Кражу телефона на спортплощадке в «Елецком» записала камера наблюдения
Происшествия
«ВАЗ» стал металлоломом после столкновения с грузовиком
Происшествия
51-летнего липчанина будут судить за ДТП, в котором серьёзно пострадали двое детей
Происшествия
Благоустройство Комсомольского пруда и водоотновдного канала застопорилось
Общество
В горсовете предложили переделать ограждения мостов в центре Липецка
Общество
44-летняя липчанка отправила мошенникам 720 000 рублей
Происшествия
Умершей у аптеки женщине было 77 лет
Происшествия
Куда воткнуть деревья на улице Интернациональной?
Общество
Липчанка нашла банковскую карту и потратила с неё 27 000 рублей
Происшествия
Форвард «Металлурга» штампует голы в каждом матче, разгром «Строгино» при рекордной посещаемости
Спорт
44-летнего мужчину обвиняют в нападении на брата с ножом
Происшествия
Дмитрий Бугаков: «Кто из игроков был лучшим на поле? Вся команда «Металлург!»
Спорт
Спорт
366
сегодня, 12:37
2

Дмитрий Бугаков: «Кто из игроков был лучшим на поле? Вся команда «Металлург!»

Один из ближайших матчей нашей команды покажет телеканал «Матч-ТВ».

«Металлург» одержал уверенную и красивую победу дома над столичным «Строгино» - 3:0.

— Обе команды продемонстрировали качественный футбол с обилием моментов. У нас моментов было больше, поэтому мы заслуженно победили, - сказал после игры главный тренер липчан Дмитрий Бугаков, -. В матчах с другими соперниками мы больше владели мячом, но сегодня этот компонент отступил на второй план. Что касается Сёмина, то если он продолжит забивать в таком темпе, вполне может стать лучшим бомбардиром турнира. Мы только порадуемся за него. Денис пропустил много времени из-за травмы, но поправился, набрал нужные кондиции, на тренировках работает с полой отдачей.

— В середине первого тайма вы поменяли флангами Гайдука и Бушуева.

— Не хватало активности на флангах, поэтому произвели рокировку, чтобы доставлять обороне соперника больше проблем. Считаю, этот ход себя оправдал. Гайдук вернулся на свой привычный правый фланг, а Диме Бушуеву подсказали, что от него требуется.

— Данилов впервые вышел в стартовом составе и отыграл полный матч. Как оцените его действия?

— В целом Александр провёл хороший матч, не допустил грубых ошибок. Конечно, не обошлось без небольших помарок, но это случается с каждым. Радует, что молодой футболист не боится идти в единоборства и зачастую выигрывает их.

— В следующем туре команду ждёт один из ключевых матчей — против лидера.

— Все матчи важны. Естественно, мы знаем турнирную таблицу, понимаем, что нам нужно ехать в Питер и добывать там очки.

— Александр Кобзев тащит, Денис Сёмин забивает два. На ваш взгляд, кто из них лучше?

— Вся команда «Металлург».

Тренер «Строгино» Сергей Загидуллин сказал:

— Сложно комментировать, 0:3 мы точно не планировали, но удаление и незабитый пенальти, конечно, ключевые моменты, которые сыграли свою роль и повлияли на конечный результат. При счёте 0:2 забивай мы мяч, и остаёмся в игре. А после этого у нас следует удаление и тут, конечно, было тяжело вернуться в игру. Тут же третий мячик и концовка…

— «Строгино» для «Металлурга» — один из самых удобных соперников. Почему?

— «Металлург» — команда с большими традициями, в ней собраны достаточно опытные футболисты, которые могут делать разницу.


Полностью ответы тренеров в видеофайлах

«Металлург» вышел на 3-е место и отстаёт от лидера «Динамо» (Санкт-Петербург»)на 4 очка. В следующем туре 16 августа команды как раз встретятся между собой. Затем 19 августа «сталевары» сыграют на Кубок в Тамбове со «Спартаком», причём этот матч в 19615 в прямом эфире на всю страну покажет телеканал «Матч-ТВ». А следующая игра на нашем стадионе с тульский «Арсеналом-2» перенесена на день позже – на воскресенье, 24 августа, начало в 17:00.
Футбол
«Металлург»
Дмитрий Бугаков.
1
0
0
1
1

Комментарии (2)

Сначала новые
Любопытный липчанин
21 минуту назад
А в 19615 - это во сколько?
Ответить
Вячеслав
сегодня, 12:46
причём этот матч в 19615 в прямом эфире на всю страну покажет телеканал «Матч-ТВ» ПИСАКИ УЖАС
Ответить
