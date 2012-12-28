Форвард «Металлурга» штампует голы в каждом матче, разгром «Строгино» при рекордной посещаемости

Наша команда уже на 3-м месте и в следующем туре играет с лидером.

«Металлург» разгромил очередного соперника, а на Центральном стадионе установлен рекорд посещаемости не только нынешнего сезона, но и последних трёх лет. За «викторией» нашей команды над столичным «Строгино» - 3:0 наблюдали 3 264 зрителя!









«Металлург» во втором круге не остановить: третьей победе подряд не помешала даже дисквалификация двух основных футболистов: центрального защитника Кирилла Донцова и лидера подгруппы №3 по числу голевых передач хавбека Егора Глухова. Первого в центре обороны заменил 20-летний воспитанник липецкого футбола Александр Данилов, для которого это был первый матч в стартовом составе на взрослом уровне. И молодой игрок на сто процентов оправдал ожидания!















«Металлург» ринулся на соперника с первых минут. Уже в дебюте встречи после прорыва и удара Дмитрия Бушуева (к слову, бывшего форварда «Строгино») защитники выбили мяч из пустых ворот. Хороший момент был и у Дениса Сёмина.







Сёмин на острие хорош





Первый гол













Танцы в перерыве





Второй гол





Гости могли вернуться в игру на 71-й минуте, когда вышедший на замену Никита Панов (тоже экс-игрок «Строгино») нарушил правила в штрафной – пенальти. К мячу подошёл Рамиль Хуранов и… Кобзев угадал направление удара, но не дотянулся до мяча, однако его со звоном приняла на себя штанга.











Мяч с пенальти попадает в штангу





А через две минуты капитан столичной команды Владислав Саушкин заработал вторую жёлтую карточку и был удалён с поля, для гостей это значило окончательный приговор.











"Сталевары" давили до последнего





Точку в матче «сталевары» поставили на предпоследней минуте: Панов частично реабилитировался за свой промах и выкатил голевую передачу ещё одному «джокеру» Матвею Елизарову, который с близкого расстояния «расстрелял» ворота – 3:0!







Впервые в сезоне «Металлург» поднялся в первую «тройку» команд: у липчан 34 очка и 3-е место. Отставание от лидера – всего 4 очка. Именно с лидером «Динамо» (Санкт-Петербург) 16 августа липчане играют на выезде.















Липецк. Стадион «Металлург». 3 264 зрителя.











В середине первого тайма главный тренер Дмитрий Бугаков поменял флангами крайних игроков: Бушуев ушёл налево, а Сергей Гайдук на более привычный ему правый фланг. И футбольная «рокировка» сработала на все сто.На 29-й минуте Гайдук забросил мяч на Сёмина, и центрфорвард липчан забил уже в третьей (!) игре подряд – 1:0.Нельзя сказать, что у «Строгино» совсем не было моментов. Но молодых выпускников известной столичной футбольной школы подводила неточность, вратарь Александр Кобзев на этот раз не совершал умопомрачительных сейвов.А во второй тайме липчане дожали соперника. Перехват в середине поля привёл к стремительной атаке, капитан команды Дмитрий Пахомов с правого фланга вырезал пас на Сёмина и тот оформил «дубль» - 2:0. У Дениса это уже 4-й гол в 3-х матчах, в споре лучших бомбардиров команды он сравнялся с лидером Никитой Кононенко. Забивает Сёмин в среднем больше гола за игру.1:0 - Д.Сёмин, 29. 2:0 – Д. Сёмин, 64. 3:0 – М.Елизаров, 89.Хуранов, 71 (штанга).16. А.Кобзев. 76. Ананьев. 48. А.Данилов. 67. Р.Ткачук. 8. Д.Пахомов (к) (4. Горунков, 83). 28. Кононенко. 19. Бадртдинов. 27. Казимир (15. М.Елизаров, 83). 7. Д.Сёмин. 31. Гайдук (11. Н.Панов, 69). 22. Бушуев (6. Бурыкин, 65).31. Драган. 2. Белентьев. 66. Тарнолицкий. 13. В.Соловьёв. 79. Шоронов. 8. Саушкин (к). 4. Чехлов (3. Мулдаров, 76). 97. Алексеенков (17. Альб.Соловьёв, 54). 77. Р.Торосян (19. Кроль, 78). 7. Хуранов (26. В.Манукян, 76). 9. Микаэльян (11. Гузюк, 54).Д.Пахомов, 40. Саушкин, 48. Удаление: Саушкин, 73 (2ж.).А.Клюев (Воронеж), С.Ченцов (Старый Оскол), Е.Бибикова (Краснодар). Инспектор М.Иванов (Белгород).