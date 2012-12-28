Липецкая вечЁрка: гибель кикбоксера, коммунальный потоп и липчанин отсудил деньги за обучение
Форвард «Металлурга» штампует голы в каждом матче, разгром «Строгино» при рекордной посещаемости
Форвард «Металлурга» штампует голы в каждом матче, разгром «Строгино» при рекордной посещаемости
Наша команда уже на 3-м месте и в следующем туре играет с лидером.
«Металлург» разгромил очередного соперника, а на Центральном стадионе установлен рекорд посещаемости не только нынешнего сезона, но и последних трёх лет. За «викторией» нашей команды над столичным «Строгино» - 3:0 наблюдали 3 264 зрителя!
«Металлург» во втором круге не остановить: третьей победе подряд не помешала даже дисквалификация двух основных футболистов: центрального защитника Кирилла Донцова и лидера подгруппы №3 по числу голевых передач хавбека Егора Глухова. Первого в центре обороны заменил 20-летний воспитанник липецкого футбола Александр Данилов, для которого это был первый матч в стартовом составе на взрослом уровне. И молодой игрок на сто процентов оправдал ожидания!
«Металлург» ринулся на соперника с первых минут. Уже в дебюте встречи после прорыва и удара Дмитрия Бушуева (к слову, бывшего форварда «Строгино») защитники выбили мяч из пустых ворот. Хороший момент был и у Дениса Сёмина.
Сёмин на острие хорош
На 29-й минуте Гайдук забросил мяч на Сёмина, и центрфорвард липчан забил уже в третьей (!) игре подряд – 1:0.
Первый гол
Танцы в перерыве
Второй гол
Гости могли вернуться в игру на 71-й минуте, когда вышедший на замену Никита Панов (тоже экс-игрок «Строгино») нарушил правила в штрафной – пенальти. К мячу подошёл Рамиль Хуранов и… Кобзев угадал направление удара, но не дотянулся до мяча, однако его со звоном приняла на себя штанга.
Мяч с пенальти попадает в штангу
А через две минуты капитан столичной команды Владислав Саушкин заработал вторую жёлтую карточку и был удалён с поля, для гостей это значило окончательный приговор.
"Сталевары" давили до последнего
Точку в матче «сталевары» поставили на предпоследней минуте: Панов частично реабилитировался за свой промах и выкатил голевую передачу ещё одному «джокеру» Матвею Елизарову, который с близкого расстояния «расстрелял» ворота – 3:0!
Впервые в сезоне «Металлург» поднялся в первую «тройку» команд: у липчан 34 очка и 3-е место. Отставание от лидера – всего 4 очка. Именно с лидером «Динамо» (Санкт-Петербург) 16 августа липчане играют на выезде.
Голы: 1:0 - Д.Сёмин, 29. 2:0 – Д. Сёмин, 64. 3:0 – М.Елизаров, 89.
Нереализованный пенальти: Хуранов, 71 (штанга).
«Металлург»: 16. А.Кобзев. 76. Ананьев. 48. А.Данилов. 67. Р.Ткачук. 8. Д.Пахомов (к) (4. Горунков, 83). 28. Кононенко. 19. Бадртдинов. 27. Казимир (15. М.Елизаров, 83). 7. Д.Сёмин. 31. Гайдук (11. Н.Панов, 69). 22. Бушуев (6. Бурыкин, 65).
«Строгино»: 31. Драган. 2. Белентьев. 66. Тарнолицкий. 13. В.Соловьёв. 79. Шоронов. 8. Саушкин (к). 4. Чехлов (3. Мулдаров, 76). 97. Алексеенков (17. Альб.Соловьёв, 54). 77. Р.Торосян (19. Кроль, 78). 7. Хуранов (26. В.Манукян, 76). 9. Микаэльян (11. Гузюк, 54).
Предупреждения: Д.Пахомов, 40. Саушкин, 48. Удаление: Саушкин, 73 (2ж.).
Судья А.Клюев (Воронеж), С.Ченцов (Старый Оскол), Е.Бибикова (Краснодар). Инспектор М.Иванов (Белгород).
Липецк. Стадион «Металлург». 3 264 зрителя.
