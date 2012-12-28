Сегодня в Липецке: заменить водительские права теперь можно в МФЦ, кто должен платить в кафе на первом свидании
Происшествия
сегодня, 15:21
Кражу телефона на спортплощадке в «Елецком» записала камера наблюдения
Парень обнаружил на тренажёре телефон и присвоил его.
Подобное преступление раскрыто и в Ельце. 6 августа 30-летний житель города вышел на улицу покурить и увидел спящего на клумбе перед домом мужчину. Он разбудил его и прогнал со двора, а затем нашел и присвоил телефон стоимостью 14 тысяч рублей.
Еще одну кражу телефона раскрыли добринские полицейские: аппарат за 17 000 рублей 31-летняя женщина забыла на лавочке. Его подобрала 55-летняя жительница Добринки.
Все три телефона изъяты и возвращены владельцам. Возбуждены уголовные дела по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину», cанкции которой — до пяти лет лишения свободы.
