«Липецкий триатлон 113»: «железные» результаты и арбузы каждому

Как проходило одно из главных спортивных событий года.

На старт вышел и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов — в эстафете, в которой каждый этап (плавание, велосипед, бег) преодолевают разные участники команды. Артамонов решил окунуться в воду реки Воронеж и проплыл первый этап за 33 минуты и 10 секунд. 58-летний глава региона улучшил свой прошлогодний результат сразу на 4 минуты!























Маршруты триатлона проходили по живописным местам Нижнего парка





У женщин лавры чемпионки достались Александре Васильевой из Петрозаводска с общим результатом 5 часов, 20 минут (36:16; 03:03:33; 01:36:38). Второе и третье места заняли соответственно Радмила Шапкина из подмосковного Орехово-Зуева - 06:03:33 (44:37; 03:19:23; 01:55:39) и Александре Раевой из Рязани - 06:18:40 (43:33; 03:37:48; 01:51:49).















Победителем стал 45-летний тамбовчанин Алексей Антонюк — 01:07:15 (13:00; 33:02; 17:56).















— В Липецке уделяют большое внимание каждому участнику, в Москве и Санкт-Петербурге такого нет, там просто идут люди потоком, — сказала спортсменка. — У нас же в этом году стало много воды на дистанции (в специальных пунктах участники могут восполнить водно-солевой баланс, прим.). Волонтёры поддерживают, стартовые пакеты неплохие, на финише подарили и медаль, и памятную майку. А ещё чуть ли не насильно накормили арбузом (смеётся). Фантастическая забота о каждом спортсмене!











«Липецкий триатлон. 113» — спортивное соревнование, которое прославляет регион на всю Россию. Ведь в нём участвуют спортсмены из десятков регионов страны — правда, не все, а лишь избранные, кому под силу выдержать невероятные нагрузки. Основной этап триатлона включает в себя плавание в открытой воде на 1,9 км, велогонку на 90 км и забег на 21,1 км — испытание для настоящий «железных людей».Для того чтобы добраться до финиша в личном зачёте, требовалось не менее четырёх часов. Некоторым требовались и пять, и шесть, но всё равно каждый, кто не сошёл с дистанции, может считать себя супергероем. Поэтому медали на финишной ленточке выдавали абсолютно всем участникам. На главной дистанции успешно финишировали 41 мужчина и 5 женщин.Победителем среди мужчин стал Дмитрий Дробинин из подмосковного Подольска, затративший на всю дистанцию 4 часа 30 минут и 29 секунд (плавание — 33:27; велогонка — 26:30:27; бег — 01:24:23).Дробинин — один из сильнейших траитлонистов страны, ему 42 года. Ближайшего преследователя 31-летнего Дмитрия Симонова из Оренбурга он опередил почти на 14 минут! Результат «серебряного» медалиста — 04:44:04 (37:17; 02:45:22; 01:16:16). Замкнул «тройку» призёров 30-летний Илья Ладик из Брянской области — 04:50:15 (33:24; 02:45:01: 01:28:34).В командном зачёте победило трио под называнием «Бокс Билд), показавшее время 4 часа, 14 минут и 2 секунды.ПогодаМногие в день старта писали, что участникам мешала погода — накрапывал дождик и спряталось солнце. На самом деле для триатлонистов такая атмосфера чуть ли не идеал. Победитель Дмитрий Дробинин отметил, что на дистанции было комфортнее, чем в жару, мокрые дорожки не сильно мешали, ведь многие километры невозможно нестись с максимальной скоростью. А ещё поблагодарил организаторов за отменную подготовку дистанции и внимание.На второй день турнира соревнования проходили в спринте, где дистанции чуть меньше: 750 метров плавания, 20 километров на велосипеде и пять — бегом.А вот участников было больше: у мужчин — 79, включая аксакала липецкого спорта 89-летнего Николая Казьмина. Бывший учитель физкультуры 49-й школы не только продержался всю дистанцию, но и показал результат из серии: «А вам слабо?» — 2 часа 27 минут 58 секунд.Среди 23-х представительниц так называемого «слабого пола» победу праздновала липчанка Надежда Рыжкова – 01:20:35 (15:58; 39:11; 22:54).Эстафету опять «забрал» «Бокс Билд», на этот раз с результатом 59 минут 26 секунд — единственная из 36 команд, которая преодолела дистанцию быстрее, чем за один час.Липчанка Ульяна Видовская принимала участие в эстафете, отвечала в своей команде за беговой этап. Она много ездит по соревнованиям в разные города России, ей есть с чем сравнивать «Липецкий триатлон 113».