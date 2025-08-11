Все новости
Спорт
504
сегодня, 11:01
7

«Липецкий триатлон 113»: «железные» результаты и арбузы каждому

Как проходило одно из главных спортивных событий года.

«Липецкий триатлон. 113» — спортивное соревнование, которое прославляет регион на всю Россию. Ведь в нём участвуют спортсмены из десятков регионов страны — правда, не все, а лишь избранные, кому под силу выдержать невероятные нагрузки. Основной этап триатлона включает в себя плавание в открытой воде на 1,9 км, велогонку на 90 км и забег на 21,1 км — испытание для настоящий «железных людей».

Губернатор

На старт вышел и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов — в эстафете, в которой каждый этап (плавание, велосипед, бег) преодолевают разные участники команды. Артамонов решил окунуться в воду реки Воронеж и проплыл первый этап за 33 минуты и 10 секунд. 58-летний глава региона улучшил свой прошлогодний результат сразу на 4 минуты!

photo_2025-08-11_10-47-58.jpg

«Терминаторы»

Для того чтобы добраться до финиша в личном зачёте, требовалось не менее четырёх часов. Некоторым требовались и пять, и шесть, но всё равно каждый, кто не сошёл с дистанции, может считать себя супергероем. Поэтому медали на финишной ленточке выдавали абсолютно всем участникам. На главной дистанции успешно финишировали 41 мужчина и 5 женщин.

DSC_1270.JPG

Маршруты триатлона проходили по живописным местам Нижнего парка

Победителем среди мужчин стал Дмитрий Дробинин из подмосковного Подольска, затративший на всю дистанцию 4 часа 30 минут и 29 секунд (плавание — 33:27; велогонка — 26:30:27; бег — 01:24:23).

Дробинин — один из сильнейших траитлонистов страны, ему 42 года. Ближайшего преследователя 31-летнего Дмитрия Симонова из Оренбурга он опередил почти на 14 минут! Результат «серебряного» медалиста — 04:44:04 (37:17; 02:45:22; 01:16:16). Замкнул «тройку» призёров 30-летний Илья Ладик из Брянской области — 04:50:15 (33:24; 02:45:01: 01:28:34).

У женщин лавры чемпионки достались Александре Васильевой из Петрозаводска с общим результатом 5 часов, 20 минут (36:16; 03:03:33; 01:36:38). Второе и третье места заняли соответственно Радмила Шапкина из подмосковного Орехово-Зуева - 06:03:33 (44:37; 03:19:23; 01:55:39) и Александре Раевой из Рязани - 06:18:40 (43:33; 03:37:48; 01:51:49).

DSC_1275.JPG

В командном зачёте победило трио под называнием «Бокс Билд), показавшее время 4 часа, 14 минут и 2 секунды.
Погода

Многие в день старта писали, что участникам мешала погода — накрапывал дождик и спряталось солнце. На самом деле для триатлонистов такая атмосфера чуть ли не идеал. Победитель Дмитрий Дробинин отметил, что на дистанции было комфортнее, чем в жару, мокрые дорожки не сильно мешали, ведь многие километры невозможно нестись с максимальной скоростью. А ещё поблагодарил организаторов за отменную подготовку дистанции и внимание.

Спринт

На второй день турнира соревнования проходили в спринте, где дистанции чуть меньше: 750 метров плавания, 20 километров на велосипеде и пять — бегом.

А вот участников было больше: у мужчин — 79, включая аксакала липецкого спорта 89-летнего Николая Казьмина. Бывший учитель физкультуры 49-й школы не только продержался всю дистанцию, но и показал результат из серии: «А вам слабо?» — 2 часа 27 минут 58 секунд.

Победителем стал 45-летний тамбовчанин Алексей Антонюк — 01:07:15 (13:00; 33:02; 17:56).

DSC_1302.JPG

Среди 23-х представительниц так называемого «слабого пола» победу праздновала липчанка Надежда Рыжкова – 01:20:35 (15:58; 39:11; 22:54).

Эстафету опять «забрал» «Бокс Билд», на этот раз с результатом 59 минут 26 секунд — единственная из 36 команд, которая преодолела дистанцию быстрее, чем за один час.

«В Липецке потрясающее внимание к участникам»

Липчанка Ульяна Видовская принимала участие в эстафете, отвечала в своей команде за беговой этап. Она много ездит по соревнованиям в разные города России, ей есть с чем сравнивать «Липецкий триатлон 113».

— В Липецке уделяют большое внимание каждому участнику, в Москве и Санкт-Петербурге такого нет, там просто идут люди потоком, — сказала спортсменка. — У нас же в этом году стало много воды на дистанции (в специальных пунктах участники могут восполнить водно-солевой баланс, прим.). Волонтёры поддерживают, стартовые пакеты неплохие, на финише подарили и медаль, и памятную майку. А ещё чуть ли не насильно накормили арбузом (смеётся). Фантастическая забота о каждом спортсмене!

DSC_1325.JPG
Триатлон
2
0
0
0
2

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
ЗОЖ
49 минут назад
Супер!
Ответить
Министр экологии
51 минуту назад
В тот день вода в Воронеже чудесным образом очистилась !
Ответить
Гость
3 минуты назад
Конечно. Деньги за это мероприятие идут одной дочери одного известного бывшего минтстра, так что не тревога не донные отложения этому не помешают.
Ответить
Тт
51 минуту назад
Восхищаюсь, губернатор в плавании обогнал победителя на 17 секунд! А я плавать не умею...
Ответить
Интересно .
52 минуты назад
какие эмоции должны вызывать такие заметки у остальных жителей липецка если спортивные площадки во дворах в полной разрухе ?
Ответить
Купание
57 минут назад
В реке Воронеж запрещено,губернатор рисковал.
Ответить
Тт
46 минут назад
Прививка от ротовирусной инфекции и всякие противопаразитарные лекарства принять и в любом водоёме будет нормально.
Ответить
