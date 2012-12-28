На перекрёстке Первомайской и Фрунзе образовался затор из-за нарушителей правил дорожного движения

Ранее утро в Липецке началось с воя сирен – объявлен красный уровень воздушной опасности
Водители поворачивают на Советскую и Неделина с Первомайской «как бог на душу положит».
Такие нарушения приводят к блокировке перекрёстка, создают опасные ситуации и усугубляют пробку. Особенно остро проблема ощущается на фоне ведущихся работ по ремонту коммуникаций.
В мэрии Липецка призывает водителей соблюдать правила маневрирования и по возможности выбирать объездные маршруты.
