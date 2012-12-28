На перекрёстке Первомайской и Фрунзе образовался затор из-за нарушителей правил дорожного движения

Водители поворачивают на Советскую и Неделина с Первомайской «как бог на душу положит».

Сложная дорожная ситуация сложилась на оживлённом перекрёстке Первомайская-Фрунзе. Согласно разметке, с четырёх полос Первомайской: две левые предназначены для поворота на Советскую, две правые – на улицу Неделина. Однако многие водители игнорируют эти правила, поворачивая с любых полос.Такие нарушения приводят к блокировке перекрёстка, создают опасные ситуации и усугубляют пробку. Особенно остро проблема ощущается на фоне ведущихся работ по ремонту коммуникаций.В мэрии Липецка призывает водителей соблюдать правила маневрирования и по возможности выбирать объездные маршруты.