Общество
325
35 минут назад
4

На перекрёстке Первомайской и Фрунзе образовался затор из-за нарушителей правил дорожного движения

Водители поворачивают на Советскую и Неделина с Первомайской «как бог на душу положит».

Сложная дорожная ситуация сложилась на оживлённом перекрёстке Первомайская-Фрунзе. Согласно разметке, с четырёх полос Первомайской: две левые предназначены для поворота на Советскую, две правые – на улицу Неделина. Однако многие водители игнорируют эти правила, поворачивая с любых полос.

Такие нарушения приводят к блокировке перекрёстка, создают опасные ситуации и усугубляют пробку. Особенно остро проблема ощущается на фоне ведущихся работ по ремонту коммуникаций.

В мэрии Липецка призывает водителей соблюдать правила маневрирования и по возможности выбирать объездные маршруты. 
пробки
затор
0
0
1
0
3

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Animal planet.
11 минут назад
Прям как во Вьетнаме,ездят как придётся.
Ответить
777
17 минут назад
мост на ремонте, первомайку перерыли. неделина перекрыли бенуны и удивляются нарушениям
Ответить
ЮВП
20 минут назад
ПДД, городские улицы не для них. Как говорится: девушку из деревни вывезти можно, а деревню из девушки вывести - никогда.
Ответить
Интересно
22 минуты назад
Камеры висят, штрафы нарушителям приходят? Или нет? Доблестное ГАИ где?
Ответить
