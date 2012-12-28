Жителя Воловского округа будут судить за фиктивную регистрацию мигрантов

Житель села зарегистрировал в своем доме двух мигрантов, зная, что жить они у него не будут.

Следственный отдел по Ельцу завершил расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя, обвиняемого в фиктивной постановке на учет иностранных граждан (ст. 322.3 УК РФ).По данным следствия, 5 декабря 2024 года мужчина незаконно зарегистрировал в своем доме в деревне Багровка Воловского округа двух граждан среднеазиатской республики, зная, что они фактически не будут проживать по указанному адресу.Обвиняемый полностью признал свою вину. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.