31-летний мотоциклист погиб в столкновении с автомобилем
Происшествия
9 августа в Липецке изменятся маршруты автобусов
Общество
Внимание! Угроза атаки БПЛА
Происшествия
Более 500 разовых доз метадона нашли в автомобиле наркокурьера липецкие автоинспекторы
Происшествия
Забор у космической школы украсили острейшими звездами
Общество
Один БПЛА подбили над Липецкой областью
Происшествия
Следом за желтым — красный
Происшествия
Ранее утро в Липецке началось с воя сирен – объявлен красный уровень воздушной опасности
Происшествия
В Липецкой области дожди, грозы и до +23
Погода в Липецке
Липчан зовут поучаствовать во Всероссийской переписи воробьев
Общество
Липчанка лишилась миллиона рублей, поверив мошенникам под видом «обновления» договора на вывоз мусора
Происшествия
Жителя Воловского округа будут судить за фиктивную регистрацию мигрантов
Происшествия
Липчанке грозит до 6 лет за кражу и использование чужой банковской карты
Происшествия
Один БПЛА подбили над Липецкой областью
Происшествия
Выходные в Липецке: где будут бежать, где перекроют дороги
Общество
Красный уровень воздушной опасности в Липецкой области отменен
Происшествия
Желтый уровень отменен
Происшествия
В Липецкой области объявлен желтый уровень опасности
Происшествия
«Желтый уровень» воздушной опасности отменен
Общество
Ранее утро в Липецке началось с воя сирен – объявлен красный уровень воздушной опасности
Происшествия
Происшествия
220
сегодня, 09:40
2

Жителя Воловского округа будут судить за фиктивную регистрацию мигрантов

Житель села зарегистрировал в своем  доме двух мигрантов, зная, что жить они у него не будут.

Следственный отдел по Ельцу завершил расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя, обвиняемого в фиктивной постановке на учет иностранных граждан (ст. 322.3 УК РФ).

По данным следствия, 5 декабря 2024 года мужчина незаконно зарегистрировал в своем доме в деревне Багровка Воловского округа двух граждан среднеазиатской республики, зная, что они фактически не будут проживать по указанному адресу.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.
Комментарии (2)

кит
43 минуты назад
Поделом ! Жажда наживы !
Гость
сегодня, 10:08
Я тоже не живу у своей мамы по прописке. Её тоже могут осудить ???
