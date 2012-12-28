Ранее утро в Липецке началось с воя сирен – объявлен красный уровень воздушной опасности
Липчанка лишилась миллиона рублей, поверив мошенникам под видом «обновления» договора на вывоз мусора
Ранее утро в Липецке началось с воя сирен – объявлен красный уровень воздушной опасности
Происшествия
220
сегодня, 09:40
2
Жителя Воловского округа будут судить за фиктивную регистрацию мигрантов
Житель села зарегистрировал в своем доме двух мигрантов, зная, что жить они у него не будут.
По данным следствия, 5 декабря 2024 года мужчина незаконно зарегистрировал в своем доме в деревне Багровка Воловского округа двух граждан среднеазиатской республики, зная, что они фактически не будут проживать по указанному адресу.
Обвиняемый полностью признал свою вину. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.
0
0
0
2
0
Комментарии (2)