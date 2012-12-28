36-летний усманец вырастил на приусадебном участке 23 куста конопли

У мужчины также изъяли более 34 граммов готовой к употреблению марихуаны.

На приусадебном участке 36-летнего жителя Усмани полиция обнаружила плантацию марихуаны. Наркосодержащие растения полицейские нашли в ходе операции «Мак-2025».«Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Усманскому району обнаружили, что мужчина создал специальные условия и вырастил на своём приусадебном участке 23 куста конопли. Помимо растений изъято более 34 граммов готовой к употреблению марихуаны», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Полицейским усманец заявил, что растил коноплю для себя.Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) и части первой статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, переработка наркотических средств). Усманцу грозит до трёх лет лишения свободы.