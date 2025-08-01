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Происшествия
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Годовалый мальчик попал под машину 27-летнего водителя
Ребенок госпитализирован.
«По предварительным сведениям, водитель не выполнил требования обеспечение безопасности при начале движения», — сообщили в ГАИ.
Всего за пятницу и два выходных дня на дорогах области получили травмы 8 человек, один — погиб.
1 августа в Липецке на улице Стаханова 17-летний подросток на электросамокате столкнулся с автомобилем «Лада Веста». Юноша доставлен в больницу.
Вечером этого дня с дороги Становое-Троекурово-Лебедянь в Краснинском районе съехал и опрокинулся автомобиль «Сузуки», которым управляла 47-летняя женщина. В ДТП получила травмы 62-летняя пассажирка автомобиля, она госпитализирована.
В Добринке на улице Депутатской 26-летняя женщина, управляя автомобилем «ВАЗ-217030», сбила 10-летнего велосипедиста. Мальчику потребовалась медицинская помощь.
Авария со смертельным исходом произошла вечером пятницы на дороге Орел-Тамбов в Елецком районе. По данным Госавтоинспекции, 43-летний водитель «ВАЗ-21074» при совершении обгона не убедился в безопасности маневра, и его автомобиль столкнулся с питбайком под управлением 27-летнего мужчины. От полученных травм водитель питбайка умер на месте ДТП.
3 августа на дороге «Обход города Липецка» 37-летняя женщина за рулем «ВАЗ-21102» допустила столкновение с автомобилем «Вольво-ХС». Женщина госпитализирована.
В Липецке на пешеходном переходе через проспект Победы 18-летний электросамокатчик сбил 10-летнего мальчика. Школьника доставили в больницу.
В Лебедяни на улице Тульской 75-летний водитель «ЗАЗ-1102» сбил 59-летнюю женщину. Ей оказали медицинскую помощь.
В селе Путятино Добровского округа 54-летний водитель зерноуборочного комбайна «Нива» наехал на тракторную телегу, в результате смещения которой пострадал 44-летний пешеход. Мужчина госпитализирован.
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