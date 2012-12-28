Под Усманью нашли снаряд времён Великой Отечественной войны

На место выезжали сотрудники Росгвардии.

31 июля в окрестностях села Стрелецкие Хутора Усманского района недалеко от железнодорожных путей нашли снаряд времён Великой Отечественной войны.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе Управления Росгвардии по Липецкой области, сотрудники инженерно-технической группы ОМОН «Легион» Управления Росгвардии по Липецкой области выехали на место на обследование.Сейчас это место оцеплено. Теперь снаряд будет транспортирован на безопасное место специалистам УГПСС Липецкой области и сотрудники Росгвардии его уничтожат.