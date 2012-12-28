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Происшествия
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40 минут назад
Под Усманью нашли снаряд времён Великой Отечественной войны
На место выезжали сотрудники Росгвардии.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе Управления Росгвардии по Липецкой области, сотрудники инженерно-технической группы ОМОН «Легион» Управления Росгвардии по Липецкой области выехали на место на обследование.
Сейчас это место оцеплено. Теперь снаряд будет транспортирован на безопасное место специалистам УГПСС Липецкой области и сотрудники Росгвардии его уничтожат.
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