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Здоровье
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28 минут назад
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У новорожденного развилась пневмония: врачи выхаживали его больше месяца
К воспалительному процессу привело попадание мекония в легкие во время родов.
Как рассказала в своем Telegram-канале министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова, дыхательная ннедостаточность у новрожденного возникла из-за внутриутробного попадания в легкие ребенка мекониальных масс (кал из кишечника плода) с закупоркой просвета бронхов.
Попадание мекония в легкие во время родов привело к воспалительному процессу. У новорожденного мальчика развилась аспирационная пневмония.
Больше месяца ребенок лечился и учился дышать самостоятельно без дополнительной подачи кислорода.
Сегодня малыша выписали домой с мамой под наблюдение педиатров.
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