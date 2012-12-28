У новорожденного развилась пневмония: врачи выхаживали его больше месяца

К воспалительному процессу привело попадание мекония в легкие во время родов.

Врачи детской областной больницы спасли младенца с синдромом аспирации мекония.Как рассказала в своем Telegram-канале министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова, дыхательная ннедостаточность у новрожденного возникла из-за внутриутробного попадания в легкие ребенка мекониальных масс (кал из кишечника плода) с закупоркой просвета бронхов.Попадание мекония в легкие во время родов привело к воспалительному процессу. У новорожденного мальчика развилась аспирационная пневмония.Больше месяца ребенок лечился и учился дышать самостоятельно без дополнительной подачи кислорода.Сегодня малыша выписали домой с мамой под наблюдение педиатров.