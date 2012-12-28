А двоих мужчин обманули при покупке квадроциклов.

В Задонске десятилетняя девочка перевела мошенникам с карты деда 43 000 рублей. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, школьницу обманули при попытке купить игрового персонажа в «Роблокс».Двоих мужчин обманули при попытке купить в интернете квадроциклы. 40-летний житель Долгоруково общался с продавцом квадроцикла в популярном мессенджере и перевёл 87 000 рублей, а в Задонске 54-летний мужчина таким же образом лишился 109 000 рублей при попытке купить квадроцикл и лодочный мотор.Также в Задонске 44-летнюю женщину обманули при попытке получить дополнительный заработок, занимаясь продвижением товаров на маркетплейсе. Мошенникам она отправила 22 800 рублей.