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Говорит Липецк
389
сегодня, 12:12
8

Вы пользуетесь искусственным интеллектом?

Некоторые липчане считают, что ИИ пользуется ими.

GOROD48 спросил у липчан, пользуются ли они искусственным интеллектом. Многие ответили на этот вопрос утвердительно. ИИ помогает им писать дипломы и сочинения, обрабатывать фотографии, искать нужную информацию.

Не пользуется искусственным интеллектом те, кто не умеет, либо считает это ненужным. Хотя практически в любой справочной службе с вами будет говорить уже робот, а не человек.

Есть и те, кто уверен, что ИИ пользуется ими. Пользователи немного побаиваются искусственного разума — того, что он станет умнее человека. Хотя надеются, что если такое и случится, то очень не скоро.
Говорит Липецк
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Дед
9 минут назад
Мы незнаем что это такое , если бы мы знали что это такое ,но мы незнаем что это такое
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Читающий ,
29 минут назад
развивайте свои мозги чтением серьезноя литературы ,а ИИ служит как дополнение в работе ,не более ! Иначе совсем отупеете до такой степени ,что вам и ИИ будет не нужен !
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Читающему
2 минуты назад
Ну что вы призываете, никто все равно читать не будет, времена изменились. И вы бы сейчас также себя вели.
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алкаш
31 минуту назад
если нет своего , то и искусственный сгодится
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Робот
45 минут назад
Развивайте, развивайте ИИ. Скоро мы будем хозяевами на планете
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Гость
сегодня, 12:29
Отрицательно отношусь к ИИ.
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Программист ИИ
сегодня, 12:27
Никакого интеллекта нет. Есть большая база данных и очень быстрый калькулятор. Хотя, эта платформа умнее некоторых дураков.
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Липчанин
сегодня, 12:25
Мне своего интеллекта хватает. Искусственный нужен тем, у кого собственного не хватает.
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