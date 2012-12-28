Вы пользуетесь искусственным интеллектом?

Некоторые липчане считают, что ИИ пользуется ими.

GOROD48 спросил у липчан, пользуются ли они искусственным интеллектом. Многие ответили на этот вопрос утвердительно. ИИ помогает им писать дипломы и сочинения, обрабатывать фотографии, искать нужную информацию.Не пользуется искусственным интеллектом те, кто не умеет, либо считает это ненужным. Хотя практически в любой справочной службе с вами будет говорить уже робот, а не человек.Есть и те, кто уверен, что ИИ пользуется ими. Пользователи немного побаиваются искусственного разума — того, что он станет умнее человека. Хотя надеются, что если такое и случится, то очень не скоро.