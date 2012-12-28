Курьера мошенников с 1,6 млн рублей сбережений пенсионеров задержали в Липецкой области
Говорит Липецк
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сегодня, 12:12
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Вы пользуетесь искусственным интеллектом?
Некоторые липчане считают, что ИИ пользуется ими.
Не пользуется искусственным интеллектом те, кто не умеет, либо считает это ненужным. Хотя практически в любой справочной службе с вами будет говорить уже робот, а не человек.
Есть и те, кто уверен, что ИИ пользуется ими. Пользователи немного побаиваются искусственного разума — того, что он станет умнее человека. Хотя надеются, что если такое и случится, то очень не скоро.
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