Липчанин нашел наркотики и за это поплатился

Размер оказался значительным.

Левобережный районный суд Липецка вынес приговор ранее судимому 40-летнему липчанину по статье «Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере».По вресии следствия, ночью 17 января на улице Фабричной гражданин поднял с земли прозрачный полимерный пакет, положил его в пачку из-под сигарет и засунул в карман куртки.Менее чем через два часа пакетик изъяли полицейские. Выяснилось, что в нем находилась смесь, содержащая а-пирролидиновалерофенол, который является производным N-метилэфидрона. Всего 0,82 грамма.С учетом неснятой и непогашенной судимости назначено наказание в виде восьми месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.