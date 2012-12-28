Бывшие судебные приставы Липецка осуждены по 95 эпизодам фальсификаций и злоупотреблений полномочиями
Житель Липецкой области получил 71 330 рублей «чернобыльских» выплат, не имея на то права
Происшествия
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сегодня, 13:03
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Липчанин нашел наркотики и за это поплатился
Размер оказался значительным.
По вресии следствия, ночью 17 января на улице Фабричной гражданин поднял с земли прозрачный полимерный пакет, положил его в пачку из-под сигарет и засунул в карман куртки.
Менее чем через два часа пакетик изъяли полицейские. Выяснилось, что в нем находилась смесь, содержащая а-пирролидиновалерофенол, который является производным N-метилэфидрона. Всего 0,82 грамма.
С учетом неснятой и непогашенной судимости назначено наказание в виде восьми месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
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