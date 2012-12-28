В Липецке задержан воронежский студент — курьер мошенников

Дроппер собирал деньги с обманутых мошенниками липчан.

Сотрудники уголовного розыска Липецкой области задержали 24-летнего студента из Воронежа, подозреваемого в пособничестве телефонным аферистам.Злоумышленник, прибывший в регион из соседней области, участвовал как минимум в трёх эпизодах мошенничества. Первый случай произошёл 4 июля, когда 75-летняя жительница Данкова получила звонок от лжесотрудника телекоммуникационной компании. Под предлогом продления договора на услуги связи у пенсионерки выманили данные СНИЛС. Вскоре ей позвонил человек, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и сообщил, что от её имени якобы переводили деньги запрещённым организациям.Затем на связь вышел «юрист», который убедил женщину передать наличные средства «доверенному лицу» для проверки. Аналогичным образом была обманута 74-летняя жительница Лебедяни, которой знакомая привезла 550 тысяч рублей для передачи курьеру. Ещё одной жертвой стала 76-летняя женщина из Добринского района, лишившаяся 788 тысяч рублей. Общий ущерб превысил 1,8 млн рублей.По фактам мошенничества в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) возбуждены уголовные дела. Задержанный заключён под стражу на время следствия, ему грозит до шести лет лишения свободы. Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства преступной схемы и выявляет других возможных соучастников.