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сегодня, 08:06
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В Липецке задержан воронежский студент — курьер мошенников

Дроппер собирал деньги с обманутых мошенниками липчан. 

Сотрудники уголовного розыска Липецкой области задержали 24-летнего студента из Воронежа, подозреваемого в пособничестве телефонным аферистам.

Злоумышленник, прибывший в регион из соседней области, участвовал как минимум в трёх эпизодах мошенничества. Первый случай произошёл 4 июля, когда 75-летняя жительница Данкова получила звонок от лжесотрудника телекоммуникационной компании. Под предлогом продления договора на услуги связи у пенсионерки выманили данные СНИЛС. Вскоре ей позвонил человек, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и сообщил, что от её имени якобы переводили деньги запрещённым организациям.

Затем на связь вышел «юрист», который убедил женщину передать наличные средства «доверенному лицу» для проверки. Аналогичным образом была обманута 74-летняя жительница Лебедяни, которой знакомая привезла 550 тысяч рублей для передачи курьеру. Ещё одной жертвой стала 76-летняя женщина из Добринского района, лишившаяся 788 тысяч рублей. Общий ущерб превысил 1,8 млн рублей.

По фактам мошенничества в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) возбуждены уголовные дела. Задержанный заключён под стражу на время следствия, ему грозит до шести лет лишения свободы. Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства преступной схемы и выявляет других возможных соучастников.
мошенничество
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Такая она
сегодня, 09:28
Столица Черноземья
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12345
сегодня, 09:26
Дебилизация населения в полном расцвете. Со всех утюгов вещают, не ведитесь на разговоры с незнакомыми людьми. И, снова здорова, много денег у людей. не знают, куда потратить....
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САИ
сегодня, 09:14
Пока есть дураки мошенники будут процветать.
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Липчанин
сегодня, 08:38
Вот такая молодёжь и уезжает из Липецка. Невелика потеря
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К
сегодня, 08:38
Вышвырнут из института, примут в тюрьму, жизнь уже испорчена
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Александр Н.
сегодня, 08:21
Когда же поумнеют,используют недоумков,а те и клюют на лёгкий заработок в результате не деньги заработал,а срок и не сколько их не жалко,надо больше давать.
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