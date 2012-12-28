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Погода в Липецке
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вчера, 17:00
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В Липецкой области дожди и до +29
В ближайшие трое суток погода в Липецкой области останется неустойчивой. Активная многоцентровая депрессия с атмосферными фронтами, которая смещается на юго-восток через Центральный федеральный округ в целом и Липецкую область в частности принесет кратковременные дожди, грозы. При грозе порывы ветра усилятся до 17 м/сек.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди, ночью местами туман, днем грозы. Ветер юго-западный, ночью слабый, 3-8 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +13 до +18 градусов, днем – от +24 до +29.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, туман, днем кратковременные дожди, гроза. Температура ночью будет от +14 до +16 градусов, днем – от +26 до +28 градусов.
День 23 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +37. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1952 году – 6 градусов тепла.
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