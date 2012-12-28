«Липецкэнерго» устранило последствия сложного технологического нарушения в максимально короткие возможные сроки
Новодмитриевская Ивановка стала Князевкой, а одни из двух Падов официально назвали Ленинскими
«Липецкое городище»: от викингов и стрельцов — до модниц XIX века, пионерского горна и цитат Путина
В Лебедянском районе в ДТП погибла пожилая женщина и пострадали двое несовершеннолетних
Происшествия
313
49 минут назад
5
В Липецкой области объявлен желтый уровень опасности
1
1
7
1
1
Комментарии (5)