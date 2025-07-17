Мэрия Липецка выдала энергетикам уже более 500 предписаний на восстановление благоустройства после раскопок

Ресурсные организации заплатили 4 638 000 рублей штрафов.

В этом году липецкая мэрия изменила правила земляных работ. Если в прошлом году на них давали месяц, а потом по заявлению компаний продлевали еще на 30 дней, то в этом году такое разрешение дают уже на 10 дней, а повторное — еще на такой же срок. В итоге строительным и ресурсным компаниям на все про все с восстановлением благоустройства в месте раскопок теперь дается 20 дней, а не 60.За соблюдением сроков раскопок следят управы, которые обходят их раз в неделю. С начала года департамент развития территории направил нарушителям 517 предписаний о восстановлении благоустройства, 25% которых не исполнены. Однако в городской администрации отметили положительную тенденцию.— Если сравнить нынешнюю ситуацию с прошлогодней, то количество выявляемых нами нарушений выросло, но число не исполненных предписаний уменьшилось. В прошлом году по состоянию на середину июля не исполненными оставались 33% наших предписаний. Это свидетельствует о продолжающейся деградации сетей и коммуникаций, но в то же время и о более оперативной работе энергетиков по устранению аварий, — говорит заместитель председателя департамента развития территории Татьяна Инютина.Проблема, о которой уже более трех лет говорят руководители ресурсоснабжающих предприятий, остается такой же критичной, как раньше. Им не хватает рабочих рук для восстановления благоустройства на местах аварийных и плановых работ. В итоге энергетики собирают штрафы.Характерный пример — дворы домов на улицах Депутатской, 51а и 53. Только неделю назад «РИР-Энерго» залатало латки на местах своих работ, хотя должно было это сделать еще к 1 мая. В итоге «РИР-Энерго» уже заплатила по нескольким судебным искам мэрии от 60 до 90 тысяч рублей.Зачастую энергетики пытаются надуть контролеров, заявляя, что навели порядок на местах раскопок. Как это происходит, Татьяна Инютина показала на примере дома по улице Толстого, 42. Да, ям у дома в месте раскопок уже нет. Но нет и асфальта на разрушенной дорожке, газона. По всей площади работ разбросаны железные и водоналивные барьеры. Пока энергетики не сделают тут все по уму, будут платить по 15 тысяч рублей по каждому протоколу департамента: суды в такой ситуации стоят целиком на стороне мэрии.— С начала года по всем не исполненным предписаниям за все нарушения городских правил благоустройства департаментом составлено 256 протоколов об административном правонарушении по статье 19.5 КоАП РФ, из них 15 — за прошедшую неделю. Все они направлены в суд. Из общего количества таких исков 188 — это наши акты по не исполненным вовремя предписаниям по раскопкам. Суды уже рассмотрели 218 административных дел с учетом прошлогодних предписаний. Сумма оплаченных штрафов по ним составила 4 657 000 рублей, — сказала Татьяна Инютина.Кстати, неподалеку, у дома №9 по улице Толстого, прямо сейчас работники компании «Бастион», подрядчика «РИР-Энерго», раскапывают асфальт. При этом — без всякого разрешения управления главного смотрителя!Татьяна Инютина тут же выясняет, что произошла авария на теплосети, и «Бастион», чтобы не терять времени, начал аварийные работы до получения официальной бумаги. «Сегодня утром мы привезли в УГС заявление на земляные работы», — оправдывается бригадир подрядной организации. Заместитель председателя департамента развития территории указывает ему на еще одну обязательную вещь, которой не увидела: наличие информационного щит с номерами телефонов ответственных за работы лиц, сроками начала и завершения работ.