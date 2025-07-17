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13 минут назад

Мэрия Липецка выдала энергетикам уже более 500 предписаний на восстановление благоустройства после раскопок

Ресурсные организации заплатили 4 638 000 рублей штрафов.

В этом году липецкая мэрия изменила правила земляных работ. Если в прошлом году на них давали месяц, а потом по заявлению компаний продлевали еще на 30 дней, то в этом году такое разрешение дают уже на 10 дней, а повторное — еще на такой же срок. В итоге строительным и ресурсным компаниям на все про все с восстановлением благоустройства в месте раскопок теперь дается 20 дней, а не 60.

За соблюдением сроков раскопок следят управы, которые обходят их раз в неделю. С начала года департамент развития территории направил нарушителям 517 предписаний о восстановлении благоустройства, 25% которых не исполнены. Однако в городской администрации отметили положительную тенденцию.

— Если сравнить нынешнюю ситуацию с прошлогодней, то количество выявляемых нами нарушений выросло, но число не исполненных предписаний уменьшилось. В прошлом году по состоянию на середину июля не исполненными оставались 33% наших предписаний. Это свидетельствует о продолжающейся деградации сетей и коммуникаций, но в то же время и о более оперативной работе энергетиков по устранению аварий, — говорит заместитель председателя департамента развития территории Татьяна Инютина.

Проблема, о которой уже более трех лет говорят руководители ресурсоснабжающих предприятий, остается такой же критичной, как раньше. Им не хватает рабочих рук для восстановления благоустройства на местах аварийных и плановых работ. В итоге энергетики собирают штрафы.

Характерный пример — дворы домов на улицах Депутатской, 51а и 53. Только неделю назад «РИР-Энерго» залатало латки на местах своих работ, хотя должно было это сделать еще к 1 мая. В итоге «РИР-Энерго» уже заплатила по нескольким судебным искам мэрии от 60 до 90 тысяч рублей.

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Зачастую энергетики пытаются надуть контролеров, заявляя, что навели порядок на местах раскопок. Как это происходит, Татьяна Инютина показала на примере дома по улице Толстого, 42. Да, ям у дома в месте раскопок уже нет. Но нет и асфальта на разрушенной дорожке, газона. По всей площади работ разбросаны железные и водоналивные барьеры. Пока энергетики не сделают тут все по уму, будут платить по 15 тысяч рублей по каждому протоколу департамента: суды в такой ситуации стоят целиком на стороне мэрии.

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— С начала года по всем не исполненным предписаниям за все нарушения городских правил благоустройства департаментом составлено 256 протоколов об административном правонарушении по статье 19.5 КоАП РФ, из них 15 — за прошедшую неделю. Все они направлены в суд. Из общего количества таких исков 188 — это наши акты по не исполненным вовремя предписаниям по раскопкам. Суды уже рассмотрели 218 административных дел с учетом прошлогодних предписаний. Сумма оплаченных штрафов по ним составила 4 657 000 рублей, — сказала Татьяна Инютина.

Кстати, неподалеку, у дома №9 по улице Толстого, прямо сейчас работники компании «Бастион», подрядчика «РИР-Энерго», раскапывают асфальт. При этом — без всякого разрешения управления главного смотрителя!

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Татьяна Инютина тут же выясняет, что произошла авария на теплосети, и «Бастион», чтобы не терять времени, начал аварийные работы до получения официальной бумаги. «Сегодня утром мы привезли в УГС заявление на земляные работы», — оправдывается бригадир подрядной организации. Заместитель председателя департамента развития территории указывает ему на еще одну обязательную вещь, которой не увидела: наличие информационного щит с номерами телефонов ответственных за работы лиц, сроками начала и завершения работ.
благоустройство
раскопки
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