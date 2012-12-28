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26 минут назад

Дело о смертельном заносе дошло до суда

43-летняя липчанка обвиняется в нарушение правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Грязинские полицейские передали в суд дело о ДТП со смертельным исходом, которое произошло 15 февраля на улице Ленина в селе Сошки. Напомним, автомобиль «Лада Гранта» 42-летней липчанки столкнулся с «Нивой» 54-летней женщины. В аварии погиб 64-летний пассажир «Нивы», травмы получили женщины-водители и 11-летний пассажир «Лады».

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«По данным следствия, обвиняемая, управляя автомобилем «Лада Гранта», не учла погодные условия. Автомобиль занесло, и, не справившись с управлением, женщина выехала на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с «Нивой», — сообщает областное управление МВД.

Липчанка обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), ей грозит до пяти лет лишения свободы.
авария
ДТП
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