Происшествия
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26 минут назад
Дело о смертельном заносе дошло до суда
43-летняя липчанка обвиняется в нарушение правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.
«По данным следствия, обвиняемая, управляя автомобилем «Лада Гранта», не учла погодные условия. Автомобиль занесло, и, не справившись с управлением, женщина выехала на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с «Нивой», — сообщает областное управление МВД.
Липчанка обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), ей грозит до пяти лет лишения свободы.
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