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В России
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11 минут назад
Лукашенко потребовал избавиться от валяющихся бревен в Белоруссии
Лукашенко выразил недовольство тем, что бесхозные бревна могут сгнить к осени и стать непригодными для использования.
Эту проблему глава государства отметил во время рабочей поездки в Могилевскую область.
«Это что за бесхозяйственность? Вывезли лес и бросили», — сказал Лукашенко, обратив на это особое внимание руководителя региона, помощника президента по области, главы администрации президента.
Лукашенко потребовал, чтобы к 1 сентября в Белоруссии не было ни одного бревна, валяющегося на опушке леса. Иначе, отметил президент, востребованное древесное сырье просто сгниет.
Ранее он также поручал передавать поваленный лес в распоряжение населения.
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