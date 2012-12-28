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11 минут назад

Лукашенко потребовал избавиться от валяющихся бревен в Белоруссии

Лукашенко выразил недовольство тем, что бесхозные бревна могут сгнить к осени и стать непригодными для использования.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал убрать разбросанные по территории страны бревна до 1 сентября, — передает РИА Новости.

Эту проблему глава государства отметил во время рабочей поездки в Могилевскую область.

«Это что за бесхозяйственность? Вывезли лес и бросили», — сказал Лукашенко, обратив на это особое внимание руководителя региона, помощника президента по области, главы администрации президента.

Лукашенко потребовал, чтобы к 1 сентября в Белоруссии не было ни одного бревна, валяющегося на опушке леса. Иначе, отметил президент, востребованное древесное сырье просто сгниет.

Ранее он также поручал передавать поваленный лес в распоряжение населения.

Белоруссия
бревна
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