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24 минуты назад

Депздрав сообщает о тяжелом состоянии двух пострадавших в Ижевске

Среди шести доставленных в Москву пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске есть ребенок, двое из госпитализированных — в тяжёлом состоянии.

Специализированная авиамедицинская бригада Центра медицины катастроф доставила шесть человек, раненных при атаке беспилотника в Ижевске, в столичные медицинские учреждения.

Двое из пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии в НИИ им. Склифосовского. Еще двоих направили в НИИ нейрохирургии им. Бурденко. Один человек находится в НМХЦ им. Пирогова. Ребенок, получивший ранения в результате атаки, был госпитализирован в Центр травматологии и ортопедии им. Приорова, — говорится в Telegram-канале департамента здравоохранения города Москвы.

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что после атаки беспилотников на одно из ижевских предприятий три человека погибли, 35 госпитализированы, из них шестеро находятся в тяжелом состоянии. Позже глава Удмуртии уточнил, что число пострадавших выросло до 42 человек. В больницах города находились 35 человек. Остальным пострадавшим оказали помощь амбулаторно, в ПВР, а также на месте происшествия. Также Бречалов сообщил, что в цехе пострадавшего предприятия ликвидировано открытое горение. Он также заявил, что пострадавшим и родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь. Спецборт МЧС вылетел из Москвы за пострадавшими в Ижевске.
Ижевск
атака
беспилотники
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