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В России
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28 минут назад

Экономист рассказал о выплате до 100 тысяч рублей по семейной льготе

В 2026 году россияне смогут получить от государства порядка 80-100 тысяч рублей посредством ежегодной семейной выплаты.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что россияне могут получить около 80–100 тыс. рублей посредством ежегодной семейной выплаты в 2026 году, — пишет «Газета.Ru».

«За счет данной выплаты осуществляется возврат части уплаченного налога на доходы физических лиц. Считаю ценным тот факт, что ежегодная семейная выплата направлена на обеспечение социальной поддержки наиболее нуждающихся в ней семей: это обеспечивается за счет предоставления помощи именно тем семьям, в которых среднедушевой доход составляет до полутора прожиточных минимумов на душу населения. Расчет размера выплаты базируется на учете региональной специфики: при выполнении вычислений используется именно тот прожиточный минимум, что установлен в регионе проживания семьи с детьми. Назначение и выплату ежегодной семейной выплаты будет осуществлять территориальный орган Социального фонда России», — отметил Балынин.

По его словам, для получения выплаты нужно подать заявление через портал «Госуслуги» или, если для гражданина так будет удобнее, при личном обращении в СФР или МФЦ. В большинстве случаев никакие документы собирать не потребуется: все поступит по каналам межведомственного взаимодействия.

Для того чтобы понять, есть ли право на семейную выплату, россиянам необходимо рассчитать среднедушевой доход в месяц в году, предшествующем году назначения выплаты. Балынин пояснил, что сумму дохода, полученную всеми членами семьи, нужно разделить на число членов семьи. Результат не должен превышать полуторакратный размер прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания семьи. Также будет проводиться оценка имущественной обеспеченности: по тем же критериям, что и для получения единого пособия на детей.

При наличии права на получение выплаты ее размер определяется как разница между уплаченным налогом и суммой, рассчитанной от той же налоговой базы по ставке 6%, объяснил экономист (по сути, получаем, что налогоплательщикам — получателям данной семейной выплаты будет возвращаться наибольшая часть уплаченного ими налога — 7 из 13%).
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