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сегодня, 12:19

В Гондурасе плотоядные черви атакуют местных жителей

Червь-людоед превратил больницу Гондураса в дом ужасов. Особая личинка паразитической мухи была обнаружена в городе Сан-Педро-Сула в Гондурасе. Ее название hominivorax — «людоед».

В больницах Гондураса зафиксированы случаи заражения людей плотоядными червями, — пишет Lenta.ru со ссылкой на издание The Telegraph.

Личинки мясных мух Cochliomyia hominivorax (что переводится как «людоед») обычно становятся проблемой для скота — эти паразиты начинают размножаться в ранах и мешают их заживлению. Но эти насекомые опасны и для человека. Cochliomyia hominivorax считались полностью уничтоженными в 1990-х годах, но недавно вернулись в Южную Америку и атаковали жителей Гондураса. Виной всему — контрабанда скота через джунгли. Теперь в стране фиксируют случаи, когда плотоядные личинки попадают в носовые пазухи и открытые раны у людей, вызывая ужасную боль, а в запущенных случаях — сепсис.

В больнице Сан-Педро-Сула у 57-летней местной жительницы личинки вручную удаляли из носа, чтобы предотвратить проникновение в мозг. «Я чувствовала, как они движутся в носу и пробираются выше», — рассказала она. 56-летний пациент, больной раком кожи, тоже стал жертвой Cochliomyia hominivorax. «Из моего лица извлекли более 50 червей. Если бы не врачи, я бы умер», — пожаловался он.

Врачи бьют тревогу: одна муха откладывает до 500 яиц, а вылупившиеся личинки за неделю способны довести человека до септического шока. Особенно уязвимы бездомные и люди с хроническими заболеваниями кожи.
черви
Гондурас
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