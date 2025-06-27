В Гондурасе плотоядные черви атакуют местных жителей

Червь-людоед превратил больницу Гондураса в дом ужасов. Особая личинка паразитической мухи была обнаружена в городе Сан-Педро-Сула в Гондурасе. Ее название hominivorax — «людоед».