24-летний вандал разломал уличные фонари

Мужчина задержан полицейскими. Возбуждено уголовное дело.



Измалковские полицейские задержали 24-летнего местного жителя за акт вандализма. Поймали его на месте преступления, после того как в полицию позвонила жительница села Измалково и сообщила о повреждении уличных фонарей на улице Ленина.«По предварительным данным, подозреваемый, находясь в вечернее время в общественном месте, сломал два фонаря», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.В отношении молодого мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК «Вандализм». Максимальная санкция статьи — арест на срок до трех месяцев.