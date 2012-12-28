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Происшествия
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сегодня, 09:11
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24-летний вандал разломал уличные фонари
Мужчина задержан полицейскими. Возбуждено уголовное дело.
«По предварительным данным, подозреваемый, находясь в вечернее время в общественном месте, сломал два фонаря», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.
В отношении молодого мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК «Вандализм». Максимальная санкция статьи — арест на срок до трех месяцев.
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