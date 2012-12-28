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сегодня, 09:11
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24-летний вандал разломал уличные фонари

Мужчина задержан полицейскими. Возбуждено уголовное дело.

Измалковские полицейские задержали 24-летнего местного жителя за акт вандализма. Поймали его на месте преступления, после того как в полицию позвонила жительница села Измалково и сообщила о повреждении уличных фонарей на улице Ленина. 

«По предварительным данным, подозреваемый, находясь в вечернее время в общественном месте, сломал два фонаря», — сообщает пресс-служба областного управления МВД. 

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В отношении молодого мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК «Вандализм». Максимальная санкция статьи — арест на срок до трех месяцев. 

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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
?
25 минут назад
Странные коментарии . Если человек дебил, какая разница, какие фонари ставить. Вы свое слабоумие не выставляйте . Все заставить восстановить и год тюрьмы. И без вариантов.
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29 минут назад
Гражданин, живущий в отрыве от общественной жизни, не участвующий в общественной, трудовой и иной полезной деятельности.
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доброжелатель
44 минуты назад
А были бы фонари чугунные - вандал сам бы об них сломался.
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Задолбали
47 минут назад
Эти пластиковые фонари и ребенок на самокате сломает, если врежется.
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Сергей
25 минут назад
А зачем он врежется? Специально? Или с ориентацией пространственной плохо?
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Гость 2025
сегодня, 10:11
А ломать-то зачем? Чем помешали фонари?
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Владимир.
сегодня, 10:00
Фанари из леруа, алюминий. Сломать легко
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непонятно
сегодня, 09:56
Фонарики из фольги? Или вандал такой мощщный геракл?
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Швондер
сегодня, 09:49
а ФАНАРИ из пластика? позор!
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Гость
59 минут назад
Прессованный картон, покрашенный краской под метал.
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Ник
сегодня, 09:25
Раньше считалось в 24 может и не старый, но уже в полном расцвете сил мужчина, а тут мозгов как у ребенка, правда может психически не здоровый
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Александр Н.
сегодня, 09:23
Пусть отрабатывает в десятикратном размере, может поумнеют.
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