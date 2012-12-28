Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На должность мэра Липецка выдвинут министр экологии Андрей Мартынец
Политика
Преподавателя будут судить по обвинению в мошенничестве
Происшествия
С начала купального сезона в Липецке спасли двоих утопающих
Общество
«Так не доставайся же ты никому»: женщина после ссоры с бывшим сожгла семейный автомобиль
Происшествия
Липецкая вечЁрка: претендент на пост мэра, сбитые БПЛА и продажа редкого «Майбаха»
Общество
Липецкая область в числе регионов, где утром сбивали БПЛА
Происшествия
Сирены звучат в Липецке
Происшествия
Очередного начальника почты осудили за присвоение
Происшествия
15-летний подросток провалился в карьер
Происшествия
Между умной промышленностью и человеческим капиталом
Общество
Читать все
Не справился с управлением: «Лада Гранта» перевернулась на сельской дороге
Происшествия
15-летний подросток провалился в карьер
Происшествия
57-летняя липчанка одолжила деньги мошенникам
Происшествия
Курьер мошенников отправился на три года в колонию
Происшествия
Пенсионерка загорелась от свечки на подушке
Здоровье
Вы помните, как сдавали свой самый трудный экзамен?
Говорит Липецк
Пьяного самокатчика арестовали на 10 суток
Происшествия
На дороге под Тербунами горел автомобиль «Киа»
Происшествия
16 проектов НЛМК для чистого воздуха в Липецке
НЛМК Live
Центр карьеры НЛМК приглашает школьников на День экологии
Общество
Читать все
Происшествия
121
49 минут назад
3

Курьер мошенников отправился на три года в колонию

У обманутых пенсионеров он забрал 350 тысяч и 220 тысяч рублей.

В Липецке за два эпизода мошенничества — в крупном и особо крупном размере осужден 25-летний житель Московской области. Он получил три года колонии общего режима за работу курьером.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, в июле прошлого года житель Московской области по указанию сообщников приехал в Липецк, где получил от двоих обманутых мошенниками под видом «сотрудников правоохранительных органов» пенсионеров 350 тысяч и 220 тысяч рублей. Деньги курьер передал кураторам, оставив себе часть суммы в качестве вознаграждения.

Дело расследовало СУ УМВД России по городу Липецку.
мошенничество
0
1
0
2
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Возможно,
26 минут назад
он мог и не знать ничего. Основная вина "кураторов", которые по телефону "катают".
Ответить
Мнение наблюдателя
28 минут назад
Психолог ошибается. Есть посредники в распространении наркотиков и в измене Родине, которых не останавливают и более тяжкие сроки.
Ответить
Мнение психолога
34 минуты назад
Если не будет курьеров у кидальщиков , их "бизнес" накроется медным тазом и народ вздохнет спокойно , конечно не все , отсталых то хватает))) , просто 10 лет минимум за посредничество и желающих подзаработать на халяву останутся единицы , все гениально, просто...
Ответить
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить