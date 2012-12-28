«Так не доставайся же ты никому»: женщина после ссоры с бывшим сожгла семейный автомобиль
Происшествия
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49 минут назад
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Курьер мошенников отправился на три года в колонию
У обманутых пенсионеров он забрал 350 тысяч и 220 тысяч рублей.
По данным пресс-службы областной прокуратуры, в июле прошлого года житель Московской области по указанию сообщников приехал в Липецк, где получил от двоих обманутых мошенниками под видом «сотрудников правоохранительных органов» пенсионеров 350 тысяч и 220 тысяч рублей. Деньги курьер передал кураторам, оставив себе часть суммы в качестве вознаграждения.
Дело расследовало СУ УМВД России по городу Липецку.
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