Курьер мошенников отправился на три года в колонию

У обманутых пенсионеров он забрал 350 тысяч и 220 тысяч рублей.

В Липецке за два эпизода мошенничества — в крупном и особо крупном размере осужден 25-летний житель Московской области. Он получил три года колонии общего режима за работу курьером.По данным пресс-службы областной прокуратуры, в июле прошлого года житель Московской области по указанию сообщников приехал в Липецк, где получил от двоих обманутых мошенниками под видом «сотрудников правоохранительных органов» пенсионеров 350 тысяч и 220 тысяч рублей. Деньги курьер передал кураторам, оставив себе часть суммы в качестве вознаграждения.Дело расследовало СУ УМВД России по городу Липецку.