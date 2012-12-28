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сегодня, 11:53
16 проектов НЛМК для чистого воздуха в Липецке
Новолипецкий металлургический комбинат взял на себя самые большие обязательства в программе «Чистый воздух» среди липецких предприятий: 16 экологических проектов стоимостью более 100 млрд рублей, 15 из них уже выполнены.
Например, чтобы исключить запах сероводорода, на комбинате изменили классическую технологию охлаждения доменного щебня. Теперь его не поливают водой, которая ранее вступала в реакцию с серой и появлялся неприятный запах. На двух доменных печах и двух конвертерах установили более современные газоочистки. Они улавливают до 99% пыли, сокращая её на 2 тыс. тонн в год, что эквивалентно 35 железнодорожным вагонам.
Финальным проектом станет новая система очистки газов в агломерационном цехе, где производят железосодержащее сырьё для доменных печей. Она будет доочищать газы и снизит эмиссию пыли и диоксида серы почти на 5 тыс. тонн в год.
НЛМК продолжает повышать свою экологическую эффективность, используя современные системы контроля. Все ключевые объекты комбината оснащены автоматическими датчиками, которые круглосуточно измеряют и передают данные об эмиссии напрямую в надзорные органы: информация поступает в систему Росприроднадзора каждые 30 минут.
Липецк в числе экологически благополучных городов отрасли и стабильно удерживает статус самого чистого металлургического города России. Это подтверждают итоги мониторинга Росгидромета, в рейтинге программы «Чистый воздух» Липецк занял 1-е место среди 12 промышленных городов, а в ESG-рейтинге «Эксперт РА» стабильно высокие строчки в разделе экология.