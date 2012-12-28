16 проектов НЛМК для чистого воздуха в Липецке

Новолипецкий металлургический комбинат взял на себя самые большие обязательства в программе «Чистый воздух» среди липецких предприятий: 16 экологических проектов стоимостью более 100 млрд рублей, 15 из них уже выполнены.



В рамках программы «Чистый воздух» НЛМК провел экологическую модернизацию всех основных производств — доменного, конвертерного и агломерационного. Так НЛМК внес свой вклад в чистоту воздуха в Липецке. Результаты мониторинга показали, что содержание сероводорода, пыли, диоксида серы и других приоритетных для города веществ стали ниже нормативов в 5-10 раз.Например, чтобы исключить запах сероводорода, на комбинате изменили классическую технологию охлаждения доменного щебня. Теперь его не поливают водой, которая ранее вступала в реакцию с серой и появлялся неприятный запах. На двух доменных печах и двух конвертерах установили более современные газоочистки. Они улавливают до 99% пыли, сокращая её на 2 тыс. тонн в год, что эквивалентно 35 железнодорожным вагонам.Финальным проектом станет новая система очистки газов в агломерационном цехе, где производят железосодержащее сырьё для доменных печей. Она будет доочищать газы и снизит эмиссию пыли и диоксида серы почти на 5 тыс. тонн в год.НЛМК продолжает повышать свою экологическую эффективность, используя современные системы контроля. Все ключевые объекты комбината оснащены автоматическими датчиками, которые круглосуточно измеряют и передают данные об эмиссии напрямую в надзорные органы: информация поступает в систему Росприроднадзора каждые 30 минут.Липецк в числе экологически благополучных городов отрасли и стабильно удерживает статус самого чистого металлургического города России. Это подтверждают итоги мониторинга Росгидромета, в рейтинге программы «Чистый воздух» Липецк занял 1-е место среди 12 промышленных городов, а в ESG-рейтинге «Эксперт РА» стабильно высокие строчки в разделе экология.