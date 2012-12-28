Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На должность мэра Липецка выдвинут министр экологии Андрей Мартынец
Политика
Преподавателя будут судить по обвинению в мошенничестве
Происшествия
С начала купального сезона в Липецке спасли двоих утопающих
Общество
«Так не доставайся же ты никому»: женщина после ссоры с бывшим сожгла семейный автомобиль
Происшествия
Липецкая вечЁрка: претендент на пост мэра, сбитые БПЛА и продажа редкого «Майбаха»
Общество
Липецкая область в числе регионов, где утром сбивали БПЛА
Происшествия
Сирены звучат в Липецке
Происшествия
Очередного начальника почты осудили за присвоение
Происшествия
15-летний подросток провалился в карьер
Происшествия
Между умной промышленностью и человеческим капиталом
Общество
Читать все
Не справился с управлением: «Лада Гранта» перевернулась на сельской дороге
Происшествия
15-летний подросток провалился в карьер
Происшествия
57-летняя липчанка одолжила деньги мошенникам
Происшествия
Курьер мошенников отправился на три года в колонию
Происшествия
Пенсионерка загорелась от свечки на подушке
Здоровье
Вы помните, как сдавали свой самый трудный экзамен?
Говорит Липецк
Пьяного самокатчика арестовали на 10 суток
Происшествия
На дороге под Тербунами горел автомобиль «Киа»
Происшествия
16 проектов НЛМК для чистого воздуха в Липецке
НЛМК Live
Центр карьеры НЛМК приглашает школьников на День экологии
Общество
Читать все
НЛМК Live
94
сегодня, 11:53

16 проектов НЛМК для чистого воздуха в Липецке

Новолипецкий металлургический комбинат взял на себя самые большие обязательства в программе «Чистый воздух» среди липецких предприятий: 16 экологических проектов стоимостью более 100 млрд рублей, 15 из них уже выполнены.

В рамках программы «Чистый воздух» НЛМК провел экологическую модернизацию всех основных производств — доменного, конвертерного и агломерационного. Так НЛМК внес свой вклад в чистоту воздуха в Липецке. Результаты мониторинга показали, что содержание сероводорода, пыли, диоксида серы и других приоритетных для города веществ стали ниже нормативов в 5-10 раз.

Например, чтобы исключить запах сероводорода, на комбинате изменили классическую технологию охлаждения доменного щебня. Теперь его не поливают водой, которая ранее вступала в реакцию с серой и появлялся неприятный запах. На двух доменных печах и двух конвертерах установили более современные газоочистки. Они улавливают до 99% пыли, сокращая её на 2 тыс. тонн в год, что эквивалентно 35 железнодорожным вагонам. 

Финальным проектом станет новая система очистки газов в агломерационном цехе, где производят железосодержащее сырьё для доменных печей. Она будет доочищать газы и снизит эмиссию пыли и диоксида серы почти на 5 тыс. тонн в год. 

НЛМК продолжает повышать свою экологическую эффективность, используя современные системы контроля. Все ключевые объекты комбината оснащены автоматическими датчиками, которые круглосуточно измеряют и передают данные об эмиссии напрямую в надзорные органы: информация поступает в систему Росприроднадзора каждые 30 минут. 

Липецк в числе экологически благополучных городов отрасли и стабильно удерживает статус самого чистого металлургического города России. Это подтверждают итоги мониторинга Росгидромета, в рейтинге программы «Чистый воздух» Липецк занял 1-е место среди 12 промышленных городов, а в ESG-рейтинге «Эксперт РА» стабильно высокие строчки в разделе экология. 
экология
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить