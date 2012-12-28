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В России
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36 минут назад

В РФ назвали самых активных покупателей лотерейных билетов

Более четверти совершеннолетних россиян (28%) хотя бы изредка играют в лотерею, — передает РБК со ссылкой на результаты совместного исследования холдинга «Ромир» и оператора всероссийских государственных лотерей Минфина «Национальная лотерея».

Уточняется, что наибольшую активность в лотереях проявляют россияне в возрастной группе 45–59 лет. Их них 33% покупают билеты «время от времени», еще 2% — регулярно. Среди лиц старше 60 лет аналогичные показатели составляют 34 и 1% соответственно.

При этом только 4% опрошенных видят в лотерее шанс кардинально изменить свою жизнь, — отмечается в результатах исследования. Каждый пятый (21%) рассматривает участие в ней как развлечение и не испытывает каких-либо серьезных ожиданий.

Если же рассматривать отношение к лотереям среди разных возрастных групп, то здесь оптимистичнее всех выглядит молодежь от 25 до 34 лет. В этой возрастной группе сразу 5% респондентов верят, что лотерея может изменить жизнь, а 24% воспринимают ее как досуг. При этом молодые люди от 18 до 24 лет чаще всего дистанцируются от участия: 80% ответили, что вообще не играют в лотерею, и только 16% делали это ради интереса.

По итогам 2024 года продажи лотерей выросли на 30% относительно 2023 года, — сообщали ранее в аналитическом центре «Чек индекс» компании «Платформа ОФД», крупнейшем операторе фискальных данных. Параллельно увеличился и средний чек при покупке лотерейных билетов. Если в 2023 году он составлял 155 рублей, то в 2024 году — 210 рублей. Обычно на одну покупку, по данным «Чек индекса», приходится два-три лотерейных билета.
лотереи
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