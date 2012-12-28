Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
18-летнюю девушку сбил поезд
Происшествия
Следком и полиция разбираются в конфликте в грязинском селе
Происшествия
На автостанции «Сокол» у провожающих требуют пропуск
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Олегу Донских зачитывают обвинительное заключение
Происшествия
Купание на Центральном пляже запрещено
Общество
Липецкая вечЁрка: запрет на видео с БПЛА, буйные пешеходы и безалкогольный выпускной
Общество
43-летний липчанин в здании автовокзала оскорбил полицейского
Происшествия
Сегодня в Липецке: в кукольном театре спектакль для взрослых, липчане запрещают начальству «тыкать»
Общество
Желтый уровень опасности объявлен в Липецкой области
Происшествия
Читать все
От чугунных труб и селекции семян до здорового питания и ИИ: ключевые соглашения и проекты Липецкой области на ПМЭФ-2025
Экономика
18-летнюю девушку сбил поезд
Происшествия
Восьмилетний мальчик хотел получить игровую валюту и перевёл мошенникам 65 000 рублей
Происшествия
43-летний липчанин в здании автовокзала оскорбил полицейского
Происшествия
Похитители тонны зерна попались с поличным
Происшествия
Трёхлетняя девочка подцепила вирус и её парализовало: врачам удалось спасти ребёнка
Здоровье
В Липецкой области дожди и температура ниже нормы
Погода в Липецке
37-летний липчанин стал учредителем двух фирм за 10 000 рублей
Происшествия
Водитель «ГАЗели» погиб в столкновении с «Мерседесом» в Становлянском районе
Происшествия
Под проливным дождём Кристина Королёва только третья
Спорт
Читать все
В России
21
16 минут назад

«Единая Россия» рассчитывает получить более 75% мест во всех представительных органах власти в сентябре

«Единая Россия» рассчитывает получить более 75% мест во всех представительных органах власти на региональном и муниципальном уровнях, сообщил «Известиям» замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов.

«Мы ставим себе задачу 75% + 1%, то есть мы везде должны формировать фракции политического большинства, которые в состоянии принимать квалифицированные уставные решения. Это задача, которая стоит перед всеми регионами по формированию наших фракций», — сказал он.

В единый день голосования (ЕДГ) 14 сентября будут избираться 20 губернаторов, депутаты законодательных собраний 11 субъектов и депутаты городских собраний на муниципальном уровне в 25 регионах.

Ранее секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев сообщал, что правящую партию ожидают сложные выборы в ряде регионов, в том числе в городскую думу Томска, в парламенты Сыктывкара и Республики Коми, в региональный и столичный парламенты Костромской области, а также муниципальные кампании в Хакасии и Забайкальском крае.

выборы
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
НЛМК Live
НЛМК приглашает школьников в летний проект «Корпорация дети»
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Происшествия
Мошенники переключились на детей: в полицию обратились родители 15-летней девочки
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить