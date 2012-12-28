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В России
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16 минут назад
«Единая Россия» рассчитывает получить более 75% мест во всех представительных органах власти в сентябре
«Мы ставим себе задачу 75% + 1%, то есть мы везде должны формировать фракции политического большинства, которые в состоянии принимать квалифицированные уставные решения. Это задача, которая стоит перед всеми регионами по формированию наших фракций», — сказал он.
В единый день голосования (ЕДГ) 14 сентября будут избираться 20 губернаторов, депутаты законодательных собраний 11 субъектов и депутаты городских собраний на муниципальном уровне в 25 регионах.
Ранее секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев сообщал, что правящую партию ожидают сложные выборы в ряде регионов, в том числе в городскую думу Томска, в парламенты Сыктывкара и Республики Коми, в региональный и столичный парламенты Костромской области, а также муниципальные кампании в Хакасии и Забайкальском крае.
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