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Общество
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сегодня, 15:37
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И так сойдет! На улице Меркулова подрядчик «Квадры» не доложил асфальт
На дороге-дублере, под которой летом и осенью проложили новую магистральный теплосеть, остались проплешины из щебня, ямы и груды строительного мусора.
— Новый асфальт на дороге неровный. На нем есть ямы и проплешины из щебня. Строительный мусор не убрали. Пешеходную дорожку сделали на тяп-ляп. Асфальт неровный и весь с заплатками. Мало того, что просрочили все сроки, так и не доделали нечего до конца. Кто будет это всё устранять? — спрашивает автор видеоролика.
Липчанин написал гневное обращение в мэрию. Ему ответили, что ООО «Теплосфера» не восстановило разрушенное работами благоустройство в январе и компании дали новый срок — до 10 января. Но к сегодняшнему дню все эти недостатки подрядчик «Квадры» так и не исправил.
Напомним, что на улице Меркулова в прошлом году была самая большая раскопка «Квадры». Работы с восстановлением благоустройства должны были быть закончены осенью. Но этого не случилось.
— Все свои недоделки подрядчик сетевой компании обязан устранить. Мы добьемся этого. Ситуация — на контроле, — сообщили GOROD48 в мэрии.
Напомним, что в прошлом году «Квадра» и «РВК-Липецк» просрочили восстановление благоустройства в местах сотен своих раскопок. А на улице Меркулова за руку был пойман один из субподрядчиков «Мовисты», компании, которая по концессии строит новые трамвайные пути, — он без всякого разрешения прокладывал под землей силовой кабель. Чтобы хоть как-то подготовить город к зиме, мэр Липецка Роман Ченцов поручил муниципальному управлению благоустройства стать подрядчиком сетевых компаний по восстановлению покрытий дорог и тротуаров «зимним» асфальтом.
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