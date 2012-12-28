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сегодня, 15:37
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И так сойдет! На улице Меркулова подрядчик «Квадры» не доложил асфальт

На дороге-дублере, под которой летом и осенью проложили новую магистральный теплосеть, остались проплешины из щебня, ямы и груды строительного мусора.

Сразу в двух советских мультфильмах есть фраза «И так сойдет!» Говорил ее и Вовка из Тридевятого царства, и горе-строитель Заяц, позиционировавший себя мастером на все руки. Фраза бессмертная, ведь с наплевательским подходом к делу мы сталкиваемся повсеместно. На один из таких случаев обратил внимание GOROD48 житель улицы Меркулова. На присланном им ролике — участок его улицы от перекрестка с улицей Катукова до Октябрьского рынка, который все лето и осень был сплошной строительной площадкой: подрядчик «Квадры», компания «Теплосфера», укладывала магистральный трубопровод диаметром 780 мм.

— Новый асфальт на дороге неровный. На нем есть ямы и проплешины из щебня. Строительный мусор не убрали. Пешеходную дорожку сделали на тяп-ляп. Асфальт неровный и весь с заплатками. Мало того, что просрочили все сроки, так и не доделали нечего до конца. Кто будет это всё устранять? — спрашивает автор видеоролика.

Липчанин написал гневное обращение в мэрию. Ему ответили, что ООО «Теплосфера» не восстановило разрушенное работами благоустройство в январе и компании дали новый срок — до 10 января. Но к сегодняшнему дню все эти недостатки подрядчик «Квадры» так и не исправил.

Напомним, что на улице Меркулова в прошлом году была самая большая раскопка «Квадры». Работы с восстановлением благоустройства должны были быть закончены осенью. Но этого не случилось.

— Все свои недоделки подрядчик сетевой компании обязан устранить. Мы добьемся этого. Ситуация — на контроле, — сообщили GOROD48 в мэрии.

Напомним, что в прошлом году «Квадра» и «РВК-Липецк» просрочили восстановление благоустройства в местах сотен своих раскопок. А на улице Меркулова за руку был пойман один из субподрядчиков «Мовисты», компании, которая по концессии строит новые трамвайные пути, — он без всякого разрешения прокладывал под землей силовой кабель. Чтобы хоть как-то подготовить город к зиме, мэр Липецка Роман Ченцов поручил муниципальному управлению благоустройства стать подрядчиком сетевых компаний по восстановлению покрытий дорог и тротуаров «зимним» асфальтом.
благоустройство
раскопки
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Квадра
сегодня, 20:45
Московская компания плевали они на простой люд кто за мкадом...
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Мудрый
сегодня, 18:13
А чиновники должны проверять работу Квадры? Или они из космоса наблюдают?
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Я все знаю
сегодня, 16:54
По Индустриальной асфальт не доживёт, там РВК свой порыв не устранили...
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Липчанин
сегодня, 16:13
Каадра ,как проклятье для липчан
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дед с депутатской
сегодня, 15:55
на индустриальной после летних раскопок, новый асфальт уже поплыл . до весны не дотянет
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друг
сегодня, 15:51
против квадра попрете.один попробовал и пупок развизался.
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...
сегодня, 15:47
Никакого контроля!!!
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