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313
59 минут назад
1

У предпринимателя изъяли 21 тысячу пачек сигарет – ему грозит до 6 лет лишения свободы

Стоимость конфискованной продукции около 1 миллиона рублей.

УМВД РФ по Липецкой области возбудило уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Усманского района за торговлю контрафактной табачной продукцией.

В пресс-службе ведомства сообщили, что сигареты без маркировок он продавал, минимум, в двух торговых точках в Хлевенском и задонском районах. У бизнесмена изъяли 21 тысячу пачек сигарет на общую сумму 1 миллион рублей.

Согласно пунктам «а, б» части 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации», дельцу может грозить до 6 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.
Контрафакт
табак
сигареты
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Комментарии (1)

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Так как есть
9 минут назад
В любом киоске на остановках этого палева навалом, но почему-то тем кто должен пресекать все это безобразие пофиг.
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