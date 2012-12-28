У предпринимателя изъяли 21 тысячу пачек сигарет – ему грозит до 6 лет лишения свободы

Стоимость конфискованной продукции около 1 миллиона рублей.

УМВД РФ по Липецкой области возбудило уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Усманского района за торговлю контрафактной табачной продукцией.В пресс-службе ведомства сообщили, что сигареты без маркировок он продавал, минимум, в двух торговых точках в Хлевенском и задонском районах. У бизнесмена изъяли 21 тысячу пачек сигарет на общую сумму 1 миллион рублей.Согласно пунктам «а, б» части 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации», дельцу может грозить до 6 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.