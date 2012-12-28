Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Пропавших в Липецке братьев нашли
Происшествия
Пропавший 36-летний мотоциклист найден мёртвым в лесу
Происшествия
36-летний липчанин упал с девятого этажа
Происшествия
«Нива» перевернулась в Хлевенском районе: водитель умер в больнице
Происшествия
На трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области температура вернется к привычным значениям
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: ежегодный отчёт губернатора, выпускники каких вузов зарабатывают больше всех
Общество
«Металлург» в присутствии 3 тысяч болельщиков зарубился с лидером
Спорт
Температурный рекорд 1948 года побит
Погода в Липецке
Желтый уровень объявлен в Липецкой области
Происшествия
Читать все
Пропавший 36-летний мотоциклист найден мёртвым в лесу
Происшествия
36-летний липчанин упал с девятого этажа
Происшествия
Новые рабочие места, рост экономики, медвуз — губернатор доложил о главном
Общество
В МЖК, 23-м и 27-м микрорайонах голосуют за дороги, детские площадки и уличное освещение
Общество
Плюс три — за последние десять дней число погибших в ДТП с участием мототранспорта выросло до девяти
Происшествия
Ельчанку атаковали коллекторы: оказалось, женщина потеряла сим-карту и на её имя оформили кредит
Происшествия
21-летняя девушка перевела на «безопасный счёт» 275 000 рублей
Происшествия
Бывшему росгвардейцу Александру Капарулину отменили приговор
Происшествия
Статистика: липчане продолжают экономить на продуктах питания
Экономика
54-летняя женщина получила два года условно за нападение с ножом на 43-летнего сожителя
Происшествия
Читать все
Экономика
143
46 минут назад
5

Статистика: липчане продолжают экономить на продуктах питания

При экономии на покупке продуктов питания у липчан растут траты на готовый общепит — такая тенденция сохраняется с начала нынешнего года. 

140 миллиардов рублей составил оборот розничной торговли в Липецкой области в январе-апреле — в сопоставимых ценах на 2% больше, чем за четыре месяца прошлого года, сообщает Липецкстат. В расчете на душу населения — 126,4 тысячи рублей.

На долю розничного товарооборота пришлось 53,9% трат — всего липчане потратили 75,5 миллиарда рублей. По сравнению с прошлым годом расходы на покупку непродовольственных товаров выросли на 8,4%. Вместе с тем расходы на покупку товаров питания, включая напитки, и табака сократились за год на 4,9% за год, до 64,5 миллиарда рублей. Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 2,7% от оборота розничной торговли. 

Оборот общественного питания в январе-апреле составил 5,2 миллиарда рублей, или 110,4% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года. В расчете на душу населения — 4720 рублей.

траты населения
оборот розничной торговли
0
0
0
0
2

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
дядя
2 минуты назад
покупаю только жизненно необходимое. Остальное пусть гниёт
Ответить
Металлург
6 минут назад
Кулак, почитаешь тебя, подумаешь что кругом одни бездельники в городе. Будто на селе упахались, а у печи танцуют стоят. И монтажники на жаре так, отдыхают. Одни сельские трудятся на огороде.
Ответить
Бабка Первая
18 минут назад
Если в продуктовых тратим меньше, а в кафешках больше, то худее мы не становимся. И экономии на счёте нет))
Ответить
Сельский Кулак
21 минуту назад
А что случилось?Кругом земли полно,сады заросли бурьянами.А Вы всё пляшете,да гуляете.В этом году и клубники полно,и картошка молодая.Скоро будете на химпродуктах,вернее искуственных.И.И Вам в помощь.
Ответить
Бабка Первая
8 минут назад
Нет! Есть же Вы и Ваши соратники, которые растят и будут растить экологически чистое продовольствие и для нас, безруких бездельников)
Ответить
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Перевозчики просят увеличить стоимость проезда в Липецке на 3-4 рубля
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Говорит Липецк
Какая улица в Липецке самая красивая?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить