Статистика: липчане продолжают экономить на продуктах питания

При экономии на покупке продуктов питания у липчан растут траты на готовый общепит — такая тенденция сохраняется с начала нынешнего года.

140 миллиардов рублей составил оборот розничной торговли в Липецкой области в январе-апреле — в сопоставимых ценах на 2% больше, чем за четыре месяца прошлого года, сообщает Липецкстат. В расчете на душу населения — 126,4 тысячи рублей.На долю розничного товарооборота пришлось 53,9% трат — всего липчане потратили 75,5 миллиарда рублей. По сравнению с прошлым годом расходы на покупку непродовольственных товаров выросли на 8,4%. Вместе с тем расходы на покупку товаров питания, включая напитки, и табака сократились за год на 4,9% за год, до 64,5 миллиарда рублей. Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 2,7% от оборота розничной торговли.Оборот общественного питания в январе-апреле составил 5,2 миллиарда рублей, или 110,4% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года. В расчете на душу населения — 4720 рублей.