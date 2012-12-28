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Экономика
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46 минут назад
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Статистика: липчане продолжают экономить на продуктах питания
При экономии на покупке продуктов питания у липчан растут траты на готовый общепит — такая тенденция сохраняется с начала нынешнего года.
На долю розничного товарооборота пришлось 53,9% трат — всего липчане потратили 75,5 миллиарда рублей. По сравнению с прошлым годом расходы на покупку непродовольственных товаров выросли на 8,4%. Вместе с тем расходы на покупку товаров питания, включая напитки, и табака сократились за год на 4,9% за год, до 64,5 миллиарда рублей. Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 2,7% от оборота розничной торговли.
Оборот общественного питания в январе-апреле составил 5,2 миллиарда рублей, или 110,4% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года. В расчете на душу населения — 4720 рублей.
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