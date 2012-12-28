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33 минуты назад
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Плюс три — за последние десять дней число погибших в ДТП с участием мототранспорта выросло до девяти

Врио начальника Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области Максим Абрамов рассказал о значительном росте таких аварий.

За первые пять месяцев года в таких авариях погибли шесть человек, а за первые десять дней июня еще четверо. С зимы по весну в подобных ДТП получили травмы 56 человек, в том числе 27 подростков. Большая часть этих аварий, по словам Максима Абрамова, связана с отсутствием навыков и культуры управления двухколесным транспортом. В качестве примера автоинспектор привел аварию в селе Боринское, где погибший водитель не успел затормозить. К тому же он был без шлема. 

В 51-м ДТП с пострадавшими 80% водителей не имели прав, каждый второй пострадавший был без шлема. Если сравнивать эту статистику с прошлогодней, то по количеству погибших изменений нет, при этом количество происшествий с пострадавшими увеличилось на 41,7%, а число тех, кому потребовалась медицинская помощь — на 47,4%.

— На тревожит, что среди пострадавших — 27 детей и подростков. В 14 ДТП с пострадавшими участвовали водители младше 16 лет. Удивляет реакция родителей, когда мы привлекаем их к ответственности за передачу детям мотоциклов. Ребята находятся в тяжелом состоянии в больнице, а они начинают юлить, что ребенок сам взял ключи, или они вообще не знали, что он поедет кататься. Всё все знали. Поэтому обращаюсь к родителям: оберегайте своих детей. Травмы, которые они получают, очень тяжелые, требуют длительного лечения и не проходят бесследно, — сказал Максим Абрамов.

Проблема усугубляется еще и тем, что стоимость мототехники сегодня сопоставима со стоимостью хорошего велосипеда. На сайтах объявлений можно найти предложения в районе 20-30 тысяч рублей. Но при доступности техники учиться и совершенствовать навыки вождения ее владельцы не хотят.

— В ходе рейдов инспекторы выявили и пресекли около 1076 нарушений водителями мототехники, что на 70% больше прошлогоднего показателя. При этом практически каждый пятый нарушитель был несовершеннолетним — рост с 90 до 189 случаев. Водители ездили без прав, на незарегистрированных мотоциклах, на спортинвентаре, который не предназначен для движения по дорогам общего пользования, или в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. В каждом четвертом ДТП водитель мотоцикла был пьян. И в этой статистике также есть несовершеннолетние, — сообщил Максим Абрамов.

Он также отметил, что по каждому случаю нарушений с участием несовершеннолетних проводится работа с родителями. В первую очередь это касается административной ответственности за передачу мотоциклов тем, кто не имеет права управления, во вторую — неисполнение родительских обязанностей. С начала года по этим статьям комиссия по делам несовершеннолетних оштрафовала 142 родителя. Большое количество дел находится в стадии расследования.
ДТП
мотоцикл
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Липчанин
12 минут назад
Какая ситуация на дорогах мы каждый день слышим и видим, до двух ночи грохот по всей округе, десятилетние уже на байках и квадроциклах, когда меры принимать собираетесь?
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Елена
18 минут назад
Он вообще то Максим,а не Михаил
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Света
19 минут назад
На Лтз полно Ездунов рычат на Весь район! Приезжайте в Гости !
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Фрося
25 минут назад
Каждый день гибнут люди, особенно ужасно что гибнет молодежь ДТП, несчастные случаи,болезни.
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