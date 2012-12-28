Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липчанам приготовиться: впереди гроза и яростный ветер
Общество
В Липецке завыли сирены – объявлен «красный уровень»
Общество
Оперативные службы региона приведены в состояние повышенной готовности
Общество
В Липецке отменили мероприятия в парках ко Дню защиты детей
Общество
Женщине-дропу из Усмани грозит до 5 лет лишения свободы
Происшествия
Ночью в Липецке возможно особенно яркое северное сияние
Общество
В Липецкой области объявлен жёлтый уровень воздушной опасности
Происшествия
Запрет для госорганов общаться через иностранные мессенджеры, новые правила для смены пароля на Госуслугах
Общество
Вертолеты и самолет сбросили воду на лесной пожар в Усманском районе 39 раз
Происшествия
Хорошо смеётся из студентов тот, у кого последний выставлен зачёт
Неделя 48
Читать все
Оперативные службы региона приведены в состояние повышенной готовности
Общество
В Липецке отменили мероприятия в парках ко Дню защиты детей
Общество
В Липецке завыли сирены – объявлен «красный уровень»
Общество
Дожди ненадолго прекратятся в Липецкой области
Погода в Липецке
На обочине Октябрьского моста стоял помятые автомобили
Происшествия
В Липецкой области объявлен жёлтый уровень воздушной опасности
Происшествия
В Липецке – большое отключение холодной воды
Общество
Пожар на спад: активное горение в лесах Усманского района прекратилось
Происшествия
Два беспилотника уничтожены над территорией Липецкой области
Происшествия
Красный уровень угрозы БПЛА сменили на жёлтый
Происшествия
Читать все
Происшествия
159
50 минут назад
1

Пожар на спад: активное горение в лесах Усманского района прекратилось

Сводный отряд воронежского МЧС уже отправился домой.

Активного горения в лесном массиве Усманского района больше нет, сообщили в ГУ МЧС по Липецкой области.

Пламя больше не бушует, остались лишь точечные очаги задымления. На всякий случай бульдозеры продолжают прокладывать буферные полосы, которые мешают распространению стихии.

А вот сводный отряд МЧС России по Воронежской области убыл к месту постоянной дислокации. Дальше липецкие огнеборцы рассчитывают на свои силы.

Фото ГУ МЧС по Липецкой области
Пожар
0
0
0
2
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Нюша
37 минут назад
А по другому не может быть . Вместе - мы Сила !
Ответить
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Перевозчики просят увеличить стоимость проезда в Липецке на 3-4 рубля
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Говорит Липецк
Какая улица в Липецке самая красивая?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить