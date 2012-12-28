Пожар на спад: активное горение в лесах Усманского района прекратилось

Сводный отряд воронежского МЧС уже отправился домой.

А вот сводный отряд МЧС России по Воронежской области убыл к месту постоянной дислокации. Дальше липецкие огнеборцы рассчитывают на свои силы.







Фото ГУ МЧС по Липецкой области

Активного горения в лесном массиве Усманского района больше нет, сообщили в ГУ МЧС по Липецкой области.Пламя больше не бушует, остались лишь точечные очаги задымления. На всякий случай бульдозеры продолжают прокладывать буферные полосы, которые мешают распространению стихии.