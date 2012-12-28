Запрет для госорганов общаться через иностранные мессенджеры, новые правила для смены пароля на Госуслугах
Происшествия
159
50 минут назад
1
Пожар на спад: активное горение в лесах Усманского района прекратилось
Сводный отряд воронежского МЧС уже отправился домой.
Пламя больше не бушует, остались лишь точечные очаги задымления. На всякий случай бульдозеры продолжают прокладывать буферные полосы, которые мешают распространению стихии.
А вот сводный отряд МЧС России по Воронежской области убыл к месту постоянной дислокации. Дальше липецкие огнеборцы рассчитывают на свои силы.
Фото ГУ МЧС по Липецкой области
0
0
0
2
0
Комментарии (1)