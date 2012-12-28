Сегодня в Липецке: сколько стоит выпускной и почему всё больше липчан отказываются от школьного бала
Общество
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35 минут назад
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Звезд на мосту больше не будет
На мосту улицы Первомайской установлено новое ограждение — без советских звезд.
В прошлом году мэрия, по возможности, обещала сохранить историческую решетку моста постройки 60-х годов прошлого века, но новое ограждение даже не реплика старого.
— Однозначно эту решетку надо сохранять. У нас очень мало литья сохранилось. В советское время было много чугунных оград на улицах Зегеля, Гагарина, весь стадион «Металлург» был огражден чугунным забором. Город металлургов — а мы пластик ставим, который через пять лет развалится, — возмущался в прошлом году краевед, Почетный гражданин Липецка Александр Клоков.
«При осмотре старого ограждения выявлено значительное повреждение некоторых пролетов. В связи с этим решено заменить его новым из композита, которое легко монтируется и непритязательно в дальнейшей эксплуатации. Целые части старого ограждения будут переданы на хранение в МБУ», — так ответил на запрос GOROD48 о судьбе чугунной решетки в пресс-службе мэрии Липецка.
Напомним, ремонт моста на улице Первомайской начался в октябре 2024 года. Его выполняют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Срок завершения контракта — конец этого лета. Автомобильную часть моста строители открыли досрочно — в ночь на 1 мая. Пешеходная часть моста еще закрыта.
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