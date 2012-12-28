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403
35 минут назад
11

Звезд на мосту больше не будет

На мосту улицы Первомайской установлено новое ограждение — без советских звезд.

На улице Первомайской завершается ремонт моста над водоотводным каналом: строители установили новое ограждение, которое ничем не напоминает старое чугунное.



В прошлом году мэрия, по возможности, обещала сохранить историческую решетку моста постройки 60-х годов прошлого века, но новое ограждение даже не реплика старого.

— Однозначно эту решетку надо сохранять. У нас очень мало литья сохранилось. В советское время было много чугунных оград на улицах Зегеля, Гагарина, весь стадион «Металлург» был огражден чугунным забором. Город металлургов — а мы пластик ставим, который через пять лет развалится, — возмущался в прошлом году краевед, Почетный гражданин Липецка Александр Клоков.

«При осмотре старого ограждения выявлено значительное повреждение некоторых пролетов. В связи с этим решено заменить его новым из композита, которое легко монтируется и непритязательно в дальнейшей эксплуатации. Целые части старого ограждения будут переданы на хранение в МБУ», — так ответил на запрос GOROD48 о судьбе чугунной решетки в пресс-службе мэрии Липецка.

Напомним, ремонт моста на улице Первомайской начался в октябре 2024 года. Его выполняют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Срок завершения контракта — конец этого лета. Автомобильную часть моста строители открыли досрочно — в ночь на 1 мая. Пешеходная часть моста еще закрыта.
мост
ремонт
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Комментарии (11)

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Сначала новые
Р
4 минуты назад
Чиновникам нужно было из веток сделать и съекономить себе в карман
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Задолбали
8 минут назад
Неужели у нас в Липецке негде отреставрировать литьё? Видимо проще слепить очередное убожество и уничтожить еще частичку индивидуальности города. Варяги они и есть варяги.
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Георгий
9 минут назад
Липецк в двух словах: грязь/пыль и заборы.
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Партработник
12 минут назад
Нужно обком сайдингом обить. Сейчас так модно.
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it_happens
15 минут назад
дешевка
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Сторожил
15 минут назад
Из обычной стали ограждение , которое станет ржавым уже к концу лета, считаю такие объекты должны контролироваться , какие материалы используются а тут сдали и ладно.
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Попсикакий
15 минут назад
А на что еще мозгов хватает, ломать , портить, пилить, городом руководят жертвы тик-тока.
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Не бережём
18 минут назад
Если Питер реставрировали и ремонтировали Липецкие чиновники. От Питера осталось только название.
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Александр Иванов
20 минут назад
Дешевую конструкцию установили, вместо дорогого чугунного литья, куда смотрят власти?
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Правда
22 минуты назад
Конечно,зачем звёзды ставить,не надо позорить Советскую страну и людей.Пусть едросы пластиком наслаждаются.Позор уничтожителям советской эпохи.И врагов не надо,своих полно.
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