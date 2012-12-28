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сегодня, 12:47
5

Обручальное кольцо срезали с руки пенсионера спасатели в Липецке

Драгоценный метал врезался в распухший палец.

Липецкие спасатели сняли с распухшего правого безымянного пальца 79-летнего мужчины  кольцо, которое уже врезалось в кожу. Об этом сообщает пресс-служба МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Липецка».

«При помощи слесарного инструмента наши сотрудники быстро освободили палец. Медицинская помощь мужчине не понадобилась», — сказано в сообщении управления.

Также спасатели рекомендуют не терять времени, если не получается самостоятельно снять украшения, и сразу обращаться к ним за помощью к спасателям. Иначе это может привести к серьезным последствиям.
спасатели
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Есть
47 минут назад
такие любители носить кольца ,перстни и среди мужчин ,Принимаю это за чудачество ! Деловому мужику они не нужны !
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Гость
54 минуты назад
Что-то каждый день эти кольца срезают
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ттт
сегодня, 13:01
странно что у этих людей нет своих кусачек
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Вася
сегодня, 12:57
Отличная новость! Скоро женюсь. Так что куплю резиновые обручальные кольца вместо золотых, чтобы в кожу не врезались
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Ну
сегодня, 12:50
Да сколько можно?!
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