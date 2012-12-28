Сегодня в Липецке: сколько стоит выпускной и почему всё больше липчан отказываются от школьного бала
Общество
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сегодня, 12:47
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Обручальное кольцо срезали с руки пенсионера спасатели в Липецке
Драгоценный метал врезался в распухший палец.
«При помощи слесарного инструмента наши сотрудники быстро освободили палец. Медицинская помощь мужчине не понадобилась», — сказано в сообщении управления.
Также спасатели рекомендуют не терять времени, если не получается самостоятельно снять украшения, и сразу обращаться к ним за помощью к спасателям. Иначе это может привести к серьезным последствиям.
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