Обручальное кольцо срезали с руки пенсионера спасатели в Липецке

Драгоценный метал врезался в распухший палец.



Липецкие спасатели сняли с распухшего правого безымянного пальца 79-летнего мужчины кольцо, которое уже врезалось в кожу. Об этом сообщает пресс-служба МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Липецка».«При помощи слесарного инструмента наши сотрудники быстро освободили палец. Медицинская помощь мужчине не понадобилась», — сказано в сообщении управления.Также спасатели рекомендуют не терять времени, если не получается самостоятельно снять украшения, и сразу обращаться к ним за помощью к спасателям. Иначе это может привести к серьезным последствиям.