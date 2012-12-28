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Общество
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вчера, 13:43
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Жительница Лебедянского округа вырастила двухкилограммовую морковь
Лебедянка побила рекорд становлянки.
Накануне паблик становлянской районной газеты «Звезда» опубликовал фото гигантской моркови, выращенной Светланой Сарычевой из деревни Плоты. Становлянская морковка потянула на 1 килограмм 830 граммов.
Фото: vk.ru/zvezda048
Морковь весом около двух кило и выше — действительно редкость, подтверждает липецкий биолог Сергей Глазинов.
Чтобы морковь выросла крупной, ровной и сладкой, по словам Сергея, её нужно высаживать сразу же после таяния снега в подготовленную с осени почву. Но можно сажать и под зиму. Семена моркови хорошо переносят морозы.
— Почву нужно хорошо вскопать на глубину даже больше чем штык лопаты, тогда морковка будет ровной и не делится на несколько хвостиков. Кислотность почвы должна быть средней, на уровне 6–7 pH. То есть перебарщивать с азотными удобрениями типа навоза не следует. Необходимо внести фосфорно-калийные удобрения перед посадкой и после 15 июля, чтобы морковь набирала сахар. Полив для моркови необходим умеренный — не заливать и не пересушивать, — советует Сергей.
Самой большой морковью в России считается корнеплод, выращенный фермером из Красноярска в 2023 году. Он весил 2 килограмма 600 граммов. Мировой же рекорд, занесённый в Книгу Гиннесса, принадлежит фермеру из Миннесоты, вырастившему морковь весом 10 килограммов.
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