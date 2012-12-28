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Общество
1634
вчера, 13:43
12

Жительница Лебедянского округа вырастила двухкилограммовую морковь

Лебедянка побила рекорд становлянки.

Жительница деревни Савинки Лебедянского округа Анастасия Курочкина вырастила морковь весом 1 килограмм 970 граммов. При этом, по её словам, никаких особенных агротехнических приёмов при выращивании моркови она не использовала.

Накануне паблик становлянской районной газеты «Звезда» опубликовал фото гигантской моркови, выращенной Светланой Сарычевой из деревни Плоты. Становлянская морковка потянула на 1 килограмм 830 граммов.

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Фото: vk.ru/zvezda048

Морковь весом около двух кило и выше — действительно редкость, подтверждает липецкий биолог Сергей Глазинов.

Чтобы морковь выросла крупной, ровной и сладкой, по словам Сергея, её нужно высаживать сразу же после таяния снега в подготовленную с осени почву. Но можно сажать и под зиму. Семена моркови хорошо переносят морозы.

— Почву нужно хорошо вскопать на глубину даже больше чем штык лопаты, тогда морковка будет ровной и не делится на несколько хвостиков. Кислотность почвы должна быть средней, на уровне 6–7 pH. То есть перебарщивать с азотными удобрениями типа навоза не следует. Необходимо внести фосфорно-калийные удобрения перед посадкой и после 15 июля, чтобы морковь набирала сахар. Полив для моркови необходим умеренный — не заливать и не пересушивать, — советует Сергей.

Самой большой морковью в России считается корнеплод, выращенный фермером из Красноярска в 2023 году. Он весил 2 килограмма 600 граммов. Мировой же рекорд, занесённый в Книгу Гиннесса, принадлежит фермеру из Миннесоты, вырастившему морковь весом 10 килограммов.
урожай
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
Радиация
вчера, 22:29
Я б не стал её есть
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Гоша
вчера, 18:02
О любовь-морковь!..
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Ну
вчера, 17:06
В городах подвергавшихся радиоактивным загрязнениям такое не редкость. Вроде данный округ не входит в этот перечень. Хотя кто его знает, что там делалось прежде.
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Такой
вчера, 15:08
На много щей хватит.
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Гость
вчера, 15:01
Морковный монстр
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Пенсионер
вчера, 14:38
Просто она её каждый день удобряла ходила под неё справлять нужду .
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Патриот
вчера, 15:10
Не пиши ерунду, мозги тренировать надо и будешь мыслить боле мене в адекватен. Шутник.......
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Житель
вчера, 14:37
Одна с ботвой, вторая без. И как тут сравнивать?
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мимо проходил
вчера, 14:10
ну молодцы! вырастили так вырастили.
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интересно
вчера, 13:56
Новость фуфло ! Там ботвы на полкилограмма)))
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Становое
вчера, 15:05
Кстати да, ботву надо было бы отрезать перед взвешиванием.
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Р
вчера, 13:52
Хорошим людям и хороший урожай. Пока живо село, жива и Россия.
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