Обманувший пятерых покупателей автозапачастей мошенник отделался штрафом

Покупатели перевели ему 143 000 рублей, но товар так и не получили.

46-летний житель одного из сёл Грязинского района осужден за пять эпизодов мошенничества (по части второй статьи 159 УК РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина размещал в «Телеграм» и во «ВКонтакте» объявления о продаже запчастей на автомобили разных марок и уверял покупателей, что вышлет товар после перевода денег на указанный им банковский счет. Но сразу после получения оплаты продавец исчезал и менял телефонный номер — а предыдущую сим-карту мужчина выбрасывал. Таким образом он похитил в общей сложности 143 000 рублей.Мужчина признал вину и возместил потерпевшим ущерб. В результате Грязинский городской суд оштрафовал его на 100 000 рублей.