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сегодня, 16:27
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Обманувший пятерых покупателей автозапачастей мошенник отделался штрафом

Покупатели перевели ему 143 000 рублей, но товар так и не получили.

46-летний житель одного из сёл Грязинского района осужден за пять эпизодов мошенничества (по части второй статьи 159 УК РФ).

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина размещал в «Телеграм» и во «ВКонтакте» объявления о продаже запчастей на автомобили разных марок и уверял покупателей, что вышлет товар после перевода денег на указанный им банковский счет. Но сразу после получения оплаты продавец исчезал и менял телефонный номер — а предыдущую сим-карту мужчина выбрасывал. Таким образом он похитил в общей сложности 143 000 рублей.

Мужчина признал вину и возместил потерпевшим ущерб. В результате Грязинский городской суд оштрафовал его на 100 000 рублей.
мошенничество
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Александр Н.
сегодня, 17:23
Мошенников развелось как саранчи полчища,вот время настало.
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А почему
сегодня, 16:51
Грязинца судит Грузинский суд. Вот дожили, а всё это поколение егэ
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Скаут
сегодня, 16:46
"ГРУЗИНСКИЙ" СУД = ГРАМОТНО НАПИСАЛ АВТОР)))
Ответить
Грузинский суд
сегодня, 16:46
Самый справедливый суд в мире!
Ответить
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