В отношении многодетной матери из посёлка Агроном возбуждено уголовное дело об истязании
Происшествия
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сегодня, 16:27
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Обманувший пятерых покупателей автозапачастей мошенник отделался штрафом
Покупатели перевели ему 143 000 рублей, но товар так и не получили.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина размещал в «Телеграм» и во «ВКонтакте» объявления о продаже запчастей на автомобили разных марок и уверял покупателей, что вышлет товар после перевода денег на указанный им банковский счет. Но сразу после получения оплаты продавец исчезал и менял телефонный номер — а предыдущую сим-карту мужчина выбрасывал. Таким образом он похитил в общей сложности 143 000 рублей.
Мужчина признал вину и возместил потерпевшим ущерб. В результате Грязинский городской суд оштрафовал его на 100 000 рублей.
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