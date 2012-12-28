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Здоровье
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сегодня, 17:21
В Липецкой области — 777 пострадавших от клещей
В числе обратившихся к врачам 331 ребёнок.
По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, из числа доставленных в лаборатории для исследования клещей, снятых с людей, пораженность иксодовым клещевым боррелиозом составила 13,6%, гранулоцитарным анаплазмозом человека – 4,6%, моноцитарным эрлихиозом человека – 1,3%.
Присасывание клещей происходило на территории домов и приусадебных участков (70% случаев), на природе (14%), на кладбищах (4,7%), в парках (3,3%), в садоводческих товариществах (3,2%).
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