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сегодня, 17:21

В Липецкой области — 777 пострадавших от клещей

В числе обратившихся к врачам 331 ребёнок.

По последним данным, от клещей в Липецкой области пострадали 777 человек, из них 331 ребенок (43%),

По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, из числа доставленных в лаборатории для исследования клещей, снятых с людей, пораженность иксодовым клещевым боррелиозом составила 13,6%, гранулоцитарным анаплазмозом человека – 4,6%, моноцитарным эрлихиозом человека – 1,3%.

Присасывание клещей происходило на территории домов и приусадебных участков (70% случаев), на природе (14%), на кладбищах (4,7%), в парках (3,3%), в садоводческих товариществах (3,2%).
клещи
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