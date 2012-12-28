31-летний мужчина вонзил нож в живот брату

К счастью, братоубийства не произошло: пострадавший отделался лёгкими травмами.

В Липецком округе вынесен приговор 31-летнему мужчине, набросившегося с ножом на родного брата.Этот семейный конфликт произошёл вечером 10 декабря прошлого года в одном из домов в селе Вербилово. На кухне поссорились два брата, и один из них схватил нож и нанёс им один удар в живот родственника. Потерпевшему диагностировали рану и кровоизлияния на передней поверхности живота справа. По заключению судмедэксперта, здоровью мужчины был причинён лёгкий вред.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия напавшего на брата с ножом были квалифицированы по пункту «в» части второй статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия». Вину мужчина признал — по его ходатайству дело рассматривали в особом порядке. В результате за нападение на брата он получил 280 часов обязательных работ.В 2023 году этот мужчина уже был судим за умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества — за это он отбыл 300 часов обязательных работ.