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Происшествия
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54 минуты назад
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78-летняя пенсионерка перевела «брокеру» больше миллиона рублей
За сутки мошенникам удалось обмануть пятерых начинающих «инвесторов».
За минувшие сутки с аналогичными заявлениями в полицию пришли несколько человек. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 42-летний мужчина через Telegram пытался заработать на инвестициях и также лишился миллиона рублей.
21-летний парень откликнулся на рекламу о заработке на инвестициях в Telegram и перевёл мошенникам 170 000 рублей.
65-летний «инвестор» в добывающую отрасль за неделю лишился 39 000 рублей.
А в Добринке заработать на инвестициях решила 73-летняя женщина и потеряла 279 000 рублей.
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