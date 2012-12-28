78-летняя пенсионерка перевела «брокеру» больше миллиона рублей

За сутки мошенникам удалось обмануть пятерых начинающих «инвесторов».

29 апреля в полицию обратилась 78-летняя липчанка, которая откликнулась на предложение в Telegram: на старости лет женщина решила подзаработать на бирже, но нарвалась на мошенников. Пенсионерка общалась с «брокером» и перевела ему больше миллиона рублей.За минувшие сутки с аналогичными заявлениями в полицию пришли несколько человек. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 42-летний мужчина через Telegram пытался заработать на инвестициях и также лишился миллиона рублей.21-летний парень откликнулся на рекламу о заработке на инвестициях в Telegram и перевёл мошенникам 170 000 рублей.65-летний «инвестор» в добывающую отрасль за неделю лишился 39 000 рублей.А в Добринке заработать на инвестициях решила 73-летняя женщина и потеряла 279 000 рублей.